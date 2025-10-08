Gabriel Brazão comenta momento delicado do Santos: ‘Erros estão custando caro’

O goleiro Gabriel Brazão comentou sobre a situação do Santos na tabela do Campeonato Brasileiro. No último domingo (5), o time foi derrotado por 3 a 0 pelo Ceará, no Castelão, resultado que marcou a primeira derrota sob o comando do técnico Juan Pablo Vojvoda.

Com o revés, o Peixe estacionou na tabela e ficou a apenas três pontos da zona de rebaixamento. Na próxima rodada, o time recebe o Corinthians, na Vila Belmiro, em duelo marcado para a próxima quarta-feira (15).

Titular absoluto e com 43 jogos disputados nesta temporada, Brazão falou sobre o momento de oscilação da equipe, que já soma três partidas sem vencer.

— Infelizmente, não entramos bem. Não conseguimos impor o nosso jogo nem conquistar a vitória. Era fundamental para nós, e agora é aproveitar a Data Fifa para trabalhar. Voltamos com um clássico, que será um jogo decisivo para nós. Tenho certeza de que a Vila estará lotada e vamos conquistar os três pontos. Vai ser importante para nós — afirmou o camisa 77 ao canal De Olho no Peixe.

Sobre as constantes falhas defensivas, Brazão também ligou o alerta para os erros coletivos do time, que tem a quarta pior defesa da competição, ao lado de Sport, Internacional e Red Bull Bragantino.

— É um erro de todo mundo. Não se pode colocar na conta de um ou outro. Falta um pouco mais de atenção nesses momentos. Temos que trabalhar para corrigir esses erros, que estão custando muito caro para nós — disse o goleiro em entrevista ao De Olho no Peixe.

Gabriel Brazão perdeu apenas uma partida oficial nesta temporada. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

Resposta ao torcedor:

O atacante Guilherme, artilheiro do time na temporada, também comentou sobre a derrota para o Ceará.

— Não é fácil falar em uma situação como essa. Peço desculpas ao torcedor, que tem feito a parte dele, e a gente tem notado isso, seja na Vila ou aqui (no Ceará). O resultado não foi o que esperávamos. É um resultado muito negativo, pois fizemos uma semana tão boa. Trabalhamos muito bem, com foco nesse jogo. Não jogamos mal, mas não concluímos no gol. Precisamos vencer o próximo jogo e dar uma resposta não só para o torcedor, mas para nós também - disse ao canal De Olho no Peixe.

O Santos se reapresenta nesta quarta-feira à tarde (8), no CT Rei Pelé. O Peixe enfrenta o Corinthians na próxima quarta-feira (15), às 21h30 (de Brasília), na Vila Belmiro. Depois, encara o Fortaleza, também em casa, no dia 20 de outubro.

Guilherme destacou a importância de o Alvinegro Praiano disputar duas partidas seguidas em casa neste momento de busca por recuperação na tabela.

— Precisamos vencer de qualquer jeito. Uma vitória no clássico nos torna mais fortes como grupo e como time. Como foi falado lá dentro: são dez dias até o jogo. Precisamos nos cuidar ao máximo, fazer tudo o que precisa ser feito dentro de campo e ficar atentos ao que o professor nos passar — afirmou o atacante ao canal De Olho no Peixe.