Ananias projeta duelo do Santos contra o São Bernardo pelas quartas do Paulista Sub-20

O Santos está muito próximo de garantir uma vaga na semifinal do Campeonato Paulista Sub-20. Na próxima sexta-feira (10), o Peixe volta a enfrentar o São Bernardo, pelo jogo de volta das quartas de final.

continua após a publicidade

No último sábado (4), o Alvinegro Praiano goleou o time do Grande ABC por 4 a 1, na Vila Belmiro.

Autor de um dos gols, Ananias comemorou o primeiro gol marcado em casa e projetou o confronto decisivo.

— Foi uma sensação incrível marcar meu primeiro gol na Vila Belmiro. Fiquei muito feliz pela vitória e pela forma como conquistamos o resultado. Conseguimos aproveitar o nosso mando de campo, e esse placar certamente foi muito importante para o jogo de volta. Jogar na Vila também foi um ponto positivo, porque nosso time é muito técnico, e um gramado como esse facilita o nosso jogo, além da atmosfera, que é sempre muito boa para nós — celebrou o atacante.

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

— Sabemos que o resultado do primeiro jogo foi muito bom, mas nossa concentração não muda. O São Bernardo é uma boa equipe, fez uma excelente campanha até aqui. Vamos trabalhar forte durante a semana para chegarmos preparados para o jogo de volta, buscar mais uma grande atuação e garantir a vaga na semifinal — completou.

continua após a publicidade

João Ananias fez um dos quatro gols do Santos diante do São Bernardo. (Foto: Reinaldo Campos/Santos FC)

O jogo:

O Santos goleou o São Bernardo por 4 a 1, no último sábado (4), na Vila Belmiro, pelo jogo de ida das quartas de final do Campeonato Paulista Sub-20.

Enzo Boer e JP Chermont marcaram dois belos gols ainda no primeiro tempo. Na segunda etapa, João Ananias e Pedro Assis completaram o placar e consolidaram a ampla vitória santista.

continua após a publicidade

A partida de volta está marcada para a próxima sexta-feira (10), às 15h, no Estádio Bruno José Daniel, em Santo André.

JP Chermont soma 16 jogos na temporada, mas não tem sido relacionado nas últimas três partidas pelo técnico Juan Pablo Vojvoda. Já o atacante Robinho Jr. segue alternando participações entre o elenco profissional e o time Sub-20.