Vinicius Júnior, atacante do Real Madrid, recebeu o influenciador Casimiro Miguel, dono da CazéTV, em sua residência, marcando um encontro de destaque entre personalidades do esporte e do entretenimento digital. A visita aconteceu durante as férias que o influenciador aproveita na Europa. O vídeo viralizou nas redes. Assista;

Casimiro, durante sua estadia em Madri, não apenas desfrutou de momentos de lazer com Vinicius Júnior, mas também esteve presente no Santiago Bernabéu para assistir ao jogo do Real Madrid contra o Manchester City, pelos playoffs da Champions League. A amizade entre o jogador e o influenciador se fortaleceu após Casimiro arrematar um prêmio de Vinicius Júnior em um leilão beneficente, evento que contou com a presença de várias celebridades e foi transmitido pela Cazé TV.

