O sorteio das oitavas de final da Champions League foi realizado na manhã de sexta-feira (21) e definiu tanto os confrontos para a fase correspondente, quanto o chaveamento para o restante da competição. O Liverpool, líder da primeira fase, é considerado o maior favorito para vencer a competição, segundo o super computador "Opta".

Conforme a plataforma de estatísticas, o Liverpool é o principal time do mata-mata da Champions League 2024/25, com 17,2% de chance de ser campeão. Porém, o confronto contra o PSG nas oitavas de final reduziu a taxa de sucesso, que era de 20,2% antes do sorteio.

O Barcelona, segundo colocado da fase de liga, vem logo atrás dos Reds na análise. Antes de saber o caminho das oitavas de final, os catalães tinham 12,7% de chances de levantar a taça da Champions. Após o sorteio, que definiu o Benfica como o próximo adversário, o número aumentou para 15,4%.

O pódio é completado pelo Arsenal, com 13,6% de chance de chances de conquistar a Champions pela primeira vez. Embora enfrentem o PSV nas oitavas de final, a possibilidade de Real Madrid ou Atlético de Madrid nas quartas de final moderou as expectativas em 3,2% a menos do que na estimativa anterior.

Além dos duelos das oitavas, o sorteio definiu a continuidade da competição, permitindo projetar os possíveis confrontos das quartas de final, das semis e da decisão, que acontece em Munique, na Allianz Arena.

Confira as oitavas de final da Champions League 2024/25 ⬇️

Paris Saint Germain (FRA) x Liverpool (ING)

Club Brugge (BEL) x Aston Villa (ING)

Real Madrid (ESP) x Atletico de Madrid (ESP)

PSV (HOL) x Arsenal (ING)

Feyernoord (HOL) x Inter de Milão (ITA)

Bayern de Munique (ALE) x Bayer Leverkusen (ALE)

Borussia Dortmund (ALE) x Lille (FRA)

Benfica (POR) x Barcelona (ESP)

