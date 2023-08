No que depender de Cabo Daciolo, o Vasco da Gama reencontrará o caminho das vitórias através da fé. O ex-deputado federal se dirigiu ao Estádio São Januário para gravar um vídeo convocando torcedores para um ''grande clamor'' na próxima sexta-feira (4), às 22h, em busca do triunfo contra o Grêmio, no domingo (6), pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro.