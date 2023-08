O golaço de Pedro Raul, primeiro com a camisa do Toluca, abriu um portal de lamentações vascaínas nas redes sociais na tarde desta terça-feira (1º). Torcedores do Vasco, ex clube do atacante, afirmaram que a pintura do atleta ratifica que o ''problema do Cruzmaltino é espiritual mesmo'' - uma espécie de 'meme' que domina a web em alusão à fase do time no Brasileirão.