Namorada de atleta do Atlético-MG é eleita Miss Argentina 2025

A Argentina já tem sua nova musa: Aldana Masset, de 25 anos, levou a coroa de Miss Universo Argentina 2025 na noite do último domingo (25), em Buenos Aires. Curiosamente, a modelo é namorada de Fausto Vera, volante do Atlético-MG e que também já teve passagem pelo Corinthians. Representando a cidade de Entre Ríos, a loira desbancou 29 concorrentes e garantiu presença na final global do concurso, marcada para novembro, na Tailândia.

Aldana recebeu uma homenagem pública do jogador, que não pôde estar presente à cerimônia por estar relacionado no duelo contra seu ex-time, o Corinthians, pelo Brasileirão.

- Que alegria, amor. Que orgulho de você! Te parabenizo por todo seu esforço e dedicação! Te amo! Te amo - escreveu o atleta nas redes sociais.

Aldana já havia tentado conquistar a faixa de Miss em 2019, mas sem sucesso. Desta vez, voltou ao palco e levou a coroa, agora sob os holofotes da imprensa argentina e com crescente atenção no Brasil, onde seu nome passou a circular entre os fãs de futebol por conta do namorado, que atua no clube de Belo Horizonte.

Quem é Aldana Masset, a nova Miss Argentina?

Criada em Valle María, coração do interior de Entre Ríos, Aldana Masset trilhou uma trajetória que mistura holofotes e microfones. Aos 13, começou a postar vídeos cantando — um gesto tímido que virou trampolim. Hoje, é a nova voz da banda Agapornis, assumindo o posto deixado por Melina Lezcano e marcando presença na cena pop argentina. Antes disso, chegou a disputar uma vaga no La Voz Argentina, versão local do The Voice, mostrando que o palco sempre foi seu habitat natural.

