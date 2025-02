São Paulo deve ganhar reforço inédito para jogo decisivo no Paulistão

O São Paulo pode ter uma novidade entre os relacionados para o jogo contra a Ponte Preta. Segundo o Lance! apurou, Wendell deve ter seu primeiro confronto pelo Tricolor nesta quarta-feira (19).

O atleta passou por um período de "pré-temporada". A ideia era que o jogador estivesse pronto fisicamente falando. Isso porque não entrava em campo desde 20 de outubro de 2023.

Wendell chegou ao Brasil no dia 3 de fevereiro, após uma longa negociação com o Porto. Mesmo sem estar lesionado ou apresentar qualquer problema físico, o entendimento foi de que um período de adaptação seria recomendado. Agora, ao que tudo indica, o lateral-esquerdo está pronto.

O reforço treinou normalmente todos os dias com o restante do elenco. Inclusive, em momentos em que os titulares estavam de folga ou em trabalho regenerativo, Wendell seguiu treinando. Além disso, participou de atividades extras.

Nos jogos contra a Inter de Limeira e o Velo Clube, disputados em Brasília, o reforço viajou com a equipe, mas a comissão técnica optou por poupá-lo.

O São Paulo encerrou a preparação pensando no jogo desta quarta-feira (19) contra a Ponte Preta. O Tricolor chega classificado no Campeonato Paulista, mas briga para assegurar sua liderança e conseguir o resultado para decidir o mando das quartas de final em casa. O jogo será às 19h30 (de Brasília), no Morumbis.