Vidente prevê resultado de Santos x Cruzeiro na última rodada do Brasileirão

Santos e Cruzeiro se enfrentam pela última rodada do Brasileirão de 2025, neste domingo (7), às 16h (de Brasília), na Vila Belmiro. Para a ocasião, o vidente Luiz Filho, do canal Renascer das Cartas, no Youtube, previu uma vitória do Peixe.

Ao prever o resultado do confronto, o vidente apontou para uma superioridade da equipe do técnico Juan Pablo Vojvoda. Para ele, o Santos terá grandes possibilidades de gols, tendo como base forte o alto nível de criação, chefiado por Neymar.

Já para o Cruzeiro, Luiz Filho previu problemas. De acordo com as cartas, a equipe mineira terá que enfrentar adversidades ao longo da partida. Elas podem ser com a arbitragem ou física, tendo a possibilidade de lesão de jogadores.

Santos x Cruzeiro

As equipes entram em campo com propósitos diferentes. De um lado, o Cruzeiro busca terminar o Brasileirão em alta. A equipe do técnico Leonardo Jardim, terminará na terceira colocação do campeonato independente do resultado contra o Peixe.

Por outro, o Santos tenta se livrar da zona de rebaixamento. A equipe de Vojvoda está na 14ª colocação, com 44 pontos somados, precisando apenas de si para confirmar a presença na Série A do Campeonato Brasileiro de 2026.

