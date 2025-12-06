Santos tem novo patrocínio no carrinho maca da Vila Belmiro

O Santos anunciou, neste sábado (6), uma nova parceria para o carrinho de maca da Vila Belmiro. A Gelog, uma das maiores empresas de logística do país, será estampada no novo modelo do carrinho, que agora se assemelha a um caminhão.

continua após a publicidade

A mudança poderá ser percebida pela torcida neste domingo (7), quando o Peixe enfrenta o Cruzeiro, às 16h (de Brasília), pelo encerramento do Campeonato Brasileiro.

A ação faz parte do planejamento de marketing do clube, que tem como objetivo buscar formas de rentabilizar outras propriedades, com novos formatos de comunicação, além do uniforme, e assim abrir novos espaços para o mercado.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

Novo carrinho maca da Vila Belmiro. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

Patrocinador:

Com 23 anos de história, a Gelog é uma empresa de logística que nasceu com o propósito de entregar eficiência, inovação e confiança em cada operação. Ao longo de sua trajetória, consolidou sua matriz em Santos e expandiu suas filiais para Guarulhos, Campinas, Paulínia, Pindamonhangaba e Itajaí, tornando-se parceira estratégica de grandes empresas em todo o país.

A Gelog atua de forma ampla no segmento logístico, com forte presença no transporte rodoviário de cargas de comércio exterior, atendendo portos e aeroportos, além de carga geral e excedente, movimentação de contêineres, armazéns gerais, operações de terminal, gestão logística e operações in house.

continua após a publicidade

Essa diversidade operacional reforça a capacidade da empresa de oferecer soluções completas e integradas para diferentes demandas do mercado.

O que vem pela frente:

O Santos precisa, ao menos, de um empate diante da Raposa para se garantir na Série A do Campeonato Brasileiro do ano que vem. O Peixe tem dois pontos de vantagem sobre o Vitória, primeiro time do Z-4, e a diferença entre as equipes no saldo de gols é de 10. O Cruzeiro deve entrar em campo com o time reserva, pensando no duelo das semifinais da Copa do Brasil.

