Santos encerra preparação para encarar Cruzeiro em decisão pela permanência na Série A

O Santos encerrou, na tarde deste sábado (6), na Vila Belmiro, a preparação para encarar o Cruzeiro pela última rodada do Campeonato Brasileiro.

continua após a publicidade

O duelo será neste domingo (7), às 16h (de Brasília), na Vila Belmiro. O Alvinegro Praiano está em 14º lugar na tabela, com 44 pontos. Até aqui, acumula, em 37 partidas, 11 vitórias, 11 empates e 15 derrotas.

A Raposa deve ir a campo com o time reserva, já que está focada nas semifinais da Copa do Brasil contra o Corinthians. O primeiro jogo está marcado para a próxima quarta-feira (10), no Mineirão, às 21h30 (de Brasília), e o segundo, no domingo da semana que vem (14), na Neo Química Arena.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

Tiquinho Soares acumula 42 jogos com a camisa do Santos nesta temporada. (Foto: Thiago Ribeiro/Agif/Gazeta Press)

O Santos precisa de uma vitória para permanecer na Série A do Campeonato no ano que vem sem depender de outros resultados.

Atualmente, é o 14º colocado na tabela, com dois pontos de vantagem sobre o Vitória, primeiro clube do Z-4, com 42 pontos. O Internacional aparece em 18º, com 41 pontos. Sport e Juventude já foram rebaixados. Ceará e Fortaleza, ambos com 43 pontos, também lutam para não cair.

Provável escalação:

Em 17 partidas no comando do Santos, o técnico Juan Pablo Vojvoda ainda não repetiu a escalação do time e, mais uma vez, terá de fazer mudanças por causa de Tiquinho.

continua após a publicidade

O atacante não teve condições de entrar em campo na vitória sobre o Juventude, na última rodada, por causa de um incômodo no joelho. Ele treinou, mas ainda é dúvida para a equipe titular. Como opção, Vojvoda tem Tchaciano.

O atacante Lautaro Díaz será desfalque por questão contratual, já que está emprestado ao Santos pelo Cruzeiro até o final do ano que vem. Zé Rafael também é baixa, pois está suspenso.

PROVÁVEL SANTOS (Técnico: Juan Pablo Vojvoda)

Gabriel Brazão; Igor Vinicius, Adonis Frías, Zé Ivaldo e Souza; Willian Arão, João Schmidt e Neymar; Barreal, Tiquinho Soares (Thaciano) e Guilherme.