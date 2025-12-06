Santos lança nova linha de camisas em parceria com Wanted e Charlie Brown Jr.
Linha reúne tríade que honra a contracultura, a resiliência e a paixão que atravessa décadas: música, futebol e skate
- Matéria
- Mais Notícias
O Santos lançou, neste sábado (06), uma linha de camisas em parceria com a Wanted e o Charlie Brown Jr., com o conceito de reunir a resiliência e a paixão que atravessam décadas: música, futebol, skate e o espírito hustler das ruas para apresentar uma das colaborações mais significativas da história.
Com gol nos minutos finais, IA crava vencedor de Santos x Cruzeiro
Fora de Campo
Mesmo com reservas, Cruzeiro pode alcançar marca importante contra o Santos
Cruzeiro
Santos pode conquistar feito inédito na temporada em duelo contra o Cruzeiro
Santos
Segundo o clube, a coleção celebra a garra santista, a energia do rock e o corre diário, em homenagem à comunidade que cresceu entre os sons do CBJR e os gritos da Vila Belmiro. Clique aqui para conferir os modelos.
A Wanted une o legado da banda à história do Santos e celebra o orgulho pela cidade, pelo time e pela cultura 013 (DDD da cidade de Santos).
➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos
Confira as linhas:
Linha esportiva / jogador
Peças com DNA de campo e treino, como o tracksuit "013", camisetas e calças esportivas leves. Os tecidos privilegiam respirabilidade e conforto, aproximando o produto da rotina de treino, aquecimento e dia a dia dos atletas.
Detalhes: escudo do Santos em composição com a marca Wanted, referências discretas a letras da banda, símbolos numéricos (013) e frases ligadas a superação e corre.
Linha torcida / rua
Camisas polo e camisetas premium, como o modelo "Orgulho da Baixada", bermudas cargo e calças retas inspiradas na estética de skate. Aqui a ideia é unir o visual de arquibancada com o da pista, criando peças que funcionam tanto para ir ao estádio quanto para o rolê.
Detalhes: bordados dourados ou tonais, aplicações de frases icônicas ("Som das Ruas", "Só os Loucos Sabem" em variações gráficas), patches especiais e grafismos que remetem à discografia da banda.
Elementos gráficos e simbologia
Uso combinado dos três logotipos (Santos, Charlie Brown Jr. e Wanted) em composições específicas, sem que um se sobreponha ao outro.
Ícones inspirados em shapes de skate, pistas, setas de movimento e linhas de campo, reforçando a ideia de deslocamento e travessia.
Tipografias que dialogam com o universo do pixo, do grafite e das capas dos álbuns de CBJR, adaptadas para legibilidade e aplicação em produto.
A coleção já está disponível para compra no site da Wanted, Santos Store e também da Netshoes. Os preços variam de R$109,00 a R$509,90.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias