Santos lança nova linha de camisas em parceria com Wanted e Charlie Brown Jr.

O Santos lançou, neste sábado (06), uma linha de camisas em parceria com a Wanted e o Charlie Brown Jr., com o conceito de reunir a resiliência e a paixão que atravessam décadas: música, futebol, skate e o espírito hustler das ruas para apresentar uma das colaborações mais significativas da história.

Segundo o clube, a coleção celebra a garra santista, a energia do rock e o corre diário, em homenagem à comunidade que cresceu entre os sons do CBJR e os gritos da Vila Belmiro. Clique aqui para conferir os modelos.

A Wanted une o legado da banda à história do Santos e celebra o orgulho pela cidade, pelo time e pela cultura 013 (DDD da cidade de Santos).

Santos lança nova linha de camisas em parceria com a Wanted e Charlie Brown Jr. (Foto: Divulgação/ Santos FC)

Confira as linhas:

Linha esportiva / jogador

Peças com DNA de campo e treino, como o tracksuit "013", camisetas e calças esportivas leves. Os tecidos privilegiam respirabilidade e conforto, aproximando o produto da rotina de treino, aquecimento e dia a dia dos atletas.

Detalhes: escudo do Santos em composição com a marca Wanted, referências discretas a letras da banda, símbolos numéricos (013) e frases ligadas a superação e corre.

Confira a linha esportiva/ jogador da Wanted/Charlie Brown Jr. e Santos. (Foto: Divulgação/ Santos FC)

Linha torcida / rua

Camisas polo e camisetas premium, como o modelo "Orgulho da Baixada", bermudas cargo e calças retas inspiradas na estética de skate. Aqui a ideia é unir o visual de arquibancada com o da pista, criando peças que funcionam tanto para ir ao estádio quanto para o rolê.

Detalhes: bordados dourados ou tonais, aplicações de frases icônicas ("Som das Ruas", "Só os Loucos Sabem" em variações gráficas), patches especiais e grafismos que remetem à discografia da banda.

Confira a linha torcida da Wanted/Charlie Brown Jr. e Santos. (Foto: Divulgação/ Santos FC)

Elementos gráficos e simbologia

Uso combinado dos três logotipos (Santos, Charlie Brown Jr. e Wanted) em composições específicas, sem que um se sobreponha ao outro.

Ícones inspirados em shapes de skate, pistas, setas de movimento e linhas de campo, reforçando a ideia de deslocamento e travessia.

Tipografias que dialogam com o universo do pixo, do grafite e das capas dos álbuns de CBJR, adaptadas para legibilidade e aplicação em produto.

A coleção já está disponível para compra no site da Wanted, Santos Store e também da Netshoes. Os preços variam de R$109,00 a R$509,90.