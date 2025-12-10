Vidente prevê resultado de Cruzeiro e Corinthians pela Copa do Brasil

Cruzeiro e Corinthians entram em campo, nesta quarta-feira (10), às 21h30 (de Brasília), no Mineirão, pelo jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil. Para a ocasião, o vidente Luiz Filho, do canal "Renascer das Cartas", no Youtube, previu um confronto equilibrado entre as equipes com grandes chances de empate.

De acordo com a previsão, o Cruzeiro buscará atacar o clube paulista com o domínio da posse de bola e conseguiu criar chances rápidas ao longo do confronto. Apesar disso, deve faltar leitura de jogo para o time conseguir sair de campo com a vitória.

Por outro lado, o vidente aponto que o Corinthians irá mostrar resistência durante os 90 minutos. Apesar das maiores chances de empate, Luiz Filho cravou que se uma equipe tiver que sair de campo vencedora, ela será a de Dorival Júnior.

O tarólogo destacou que o treinador pode ter um papel fundamental ao longo do confronto. Além disso, a equipe paulista deverá se mostrar focada e preparada mentalmente para o desafio no Mineirão.

De uma forma geral, o vidente apostou em um jogo agitado. A precisão dos ataques, diante das chances de gols criadas, será determinante para o resultado.

Semifinal da Copa do Brasil

A fase decisiva do torneio nacional começa a ser disputada nesta semana. Cruzeiro e Corinthians decidem uma chave do torneio. O primeiro confronto entre as duas equipes acontece, nesta quarta-feira (10), às 21h30 (de Brasília), no Mineirão.

Na quinta-feira (11), é a vez de Vasco e Fluminense entrarem em campo. O clássico carioca acontece, às 21h30 (de Brasília), no Maracanã. Os jogos de volta serão disputados no domingo (14). A final do torneio está marcada para os dias 17 e 21 de dezembro.