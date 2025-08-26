Torcedores do Vasco se revoltam com possível saída de jogador: ‘Vale mais’

O Vasco recebeu uma proposta do Porto, de Portugal, pelo atacante Rayan. Segundo o jornal português "Record", o clube lusitano apresentou uma proposta de 17 milhões de euros (aproximadamente R$ 107 milhões, na cotação atual), o que abriu caminho para um possível acordo com o Cruz-Maltino.

Nas redes sociais, torcedores do cruzmaltino se revoltaram com o valor proposto pelo clube europeu. De acordo com a análises dos internautas, a joia das categorias de base do clube carioca vale mais do que o valor exposto na negociação.

Entre as reações, o valor sugerido por parte da torcida do Vasco para a venda do atacante foi de no mínimo 20 milhões de euros. Teve também quem pediu para que o jogador ficasse até o fim da temporada, para se valorizar mais e ajudar a equipe. Veja a repercussão do caso abaixo:

Rayan de saída?

Conforme revelado pelo jornal português "Record", Rayan é um antigo alvo de André Villas-Boas, atual presidente do Porto. O mandatário havia tentado a contratação do jovem por empréstimo na temporada passada — proposta recusada pelo Vasco na ocasião.

Apesar do atual interesse, o valor proposta aparenta ser um impecílio para a negociação. Segundo o veículo português "A Bola", a diretoria Vasco estipulou um valor mínimo de 25 milhões de euros (cerca de R$ 157 milhões) para liberar o atleta, valor que coincide com o pedido por parte da torcida.

A intenção do clube português é preencher a vaga deixada por Gonçalo Borges, transferido para o Feyenoord nesta janela. Assim, Rayan passaria a disputar posição com o brasileiro Pepê pelas pontas no elenco comandado pelo técnico Francesco Farioli. Em 2024, o atacante soma 10 gols e uma assistência em 36 partidas pelo Gigante.