Vidente crava resultados de Palmeiras x Corinthians e Flamengo x Fluminense

O domingo (15) será marcado por decisões nos Campeonatos Paulista e Carioca. Palmeiras e Corinthians se enfrentam no primeiro jogo da final, enquanto Flamengo e Fluminense já definem o campeão neste fim de semana. O vidente Luiz Filho, do canal "Renascer das Cartas", projetou o resultado das decisões.

Para Luiz Filho, o Corinthians levará a melhor no primeiro jogo contra o Palmeiras no Allianz Parque, com uma pequena chance de empate. Já para o clássico carioca no Maracanã, o tarólogo previu uma nova vitória do Flamengo sobre o Fluminense, culminando no título para a equipe de Filipe Luís.

Luiz Filho tem mais de 35 mil inscritos no canal no YouTube. Recentemente, o vidente acertou as previsões sobre os títulos do Flamengo na Supercopa do Brasil e do São Paulo na Copinha. No ano passado, o tarólogo também cravou a queda do Athletico Paranaense no Brasileirão.

FICHA TÉCNICA - FLAMENGO X FLUMINENSE

FINAL - CAMPEONATO CARIOCA

Data e horário: domingo, 16 de março de 2025, às 16h (de Brasília)

Local: Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro

Onde assistir: TV Globo (canal aberto), Band (canal aberto), SporTV (canal fechado), Premiere (pay-per-view) e Canal Goat (YouTube)

FLAMENGO (Técnico: Filipe Luis)

Rossi; Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alex Sandro; Pulgar, De la Cruz, Arrascaeta, Gerson; Luiz Araújo e Plata.

FLUMINENSE (Técnico: Mano Menezes)

Fábio; Guga, Thiago Silva, Ignácio, Renê; Otávio, Martinelli, Arias, Serna, Canobbio e Cano.

FICHA TÉCNICA - PALMEIRAS X CORINTHIANS

FINAL - JOGO DE IDA - CAMPEONATO PAULISTA

Data e horário: domingo, 16 de março de 2025, às 18h30 (de Brasília)

Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)

Onde assistir: CazéTV, Record, R7, PlayPlus, Max, Uol Play, Nosso Futebol+ e Zapping TV

PALMEIRAS (Técnico: Abel Ferreira)

Weverton; Rocha, Micael, Murilo e Piquerez; Emi Martínez, Ríos e Raphael Veiga; Estêvão, Facundo Torres e Vitor Roque.

CORINTHIANS (Técnico: Ramón Díaz)

Hugo Souza; Matheuzinho, Gustavo Henrique, Félix Torres e Matheus Bidu; José Martínez, André Carrillo, Raniele e Rodrigo Garro; Memphis Depay e Yuri Alberto (Ángel Romero).