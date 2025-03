Neto provoca medalhão do Palmeiras e manda recado a Ramon Díaz, do Corinthians

O ex-jogador Neto comentou o primeiro jogo da final do Campeonato Paulista, entre Palmeiras e Corinthians, neste domingo (15). Apresentador do "Os Donos da Bola", o ídolo do Alvinegro cravou o título da equipe de Ramón Díaz e mandou um recado para o técnico. Neto aproveitou para provocar Weverton, goleiro do Alviverde.

- Para mim, o Corinthians ganha o título contra o Palmeiras. O Corinthians não perde no Allianz Parque. Weverton, pode entrar de fralda, porque você sempre tem medo contra o Corinthians. Entra de fralda, porque você vai tomar frango de novo - disparou o apresentador.

- Ramón Díaz, se você entrar achando que é um jogo normal, o Corinthians perde o jogo e você perde o emprego. Você vai embora do Corinthians. Se você entender o que é o clássico, como o Abel Ferreira entende, você tem muitas chances de ser campeão paulista - completou.

Ficha técnica - Palmeiras x Corinthians

FINAL - JOGO DE IDA - CAMPEONATO PAULISTA

Data e horário: domingo, 16 de março de 2025, às 18h30 (de Brasília)

Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)

Onde assistir: CazéTV, Record, R7, PlayPlus, Max, Uol Play, Nosso Futebol+ e Zapping TV

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

PALMEIRAS (Técnico: Abel Ferreira)

Weverton; Rocha, Micael, Murilo e Piquerez; Emi Martínez, Ríos e Raphael Veiga; Estêvão, Facundo Torres e Vitor Roque.

CORINTHIANS (Técnico: Ramón Díaz)

Hugo Souza; Matheuzinho, Gustavo Henrique, Félix Torres e Matheus Bidu; José Martínez, André Carrillo, Raniele e Rodrigo Garro; Memphis Depay e Yuri Alberto (Ángel Romero).