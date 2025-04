LDU x Flamengo: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações

Ficha do jogo LDU FLA 3ª rodada Libertadores Data e Hora terça-feira, dia 22 de abril de 2025, às 19h (de Brasília) Local Estádio Casa Blanca, Quito (EQU) Árbitro Derlis López (PAR) Assistentes Milciades Saldivar (PAR) e Nadia Weiler (PAR) Var Juan Lara (CHI) Onde assistir

LDU, do Equador, e Flamengo se enfrentam na noite desta terça-feira (22), pela terceira rodada da fase de grupos da Libertadores. No estádio Casa Blanca, em Quito (EQU), a bola rola às 19h (de Brasília). O jogo terá a transmissão do Disney+. Clique para assistir!

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

Líder do Grupo C com quatro pontos, a LDU ainda não perdeu na competição. Assim, espera contar com o fator casa para enfrentar o poderoso Flamengo, que vem de derrota para o Central Córdoba no Maracanã.

Para a partida no Equador, o técnico Filipe Luís não terá Alex Sandro, Allan e De La Cruz. Além disso, a equipe brasileira terá que lidar com a altitude de 2.850 m.

continua após a publicidade

Flamengo não terá Alex Sandro para a partida contra a LDU (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Confira as informações do jogo entre LDU e Flamengo pela Libertadores

✅ FICHA TÉCNICA

LDU X FLAMENGO

3ª RODADA – LIBERTADORES

📆 Data e horário: terça-feira, 22 de abril, às 19h (de Brasília);

📍 Local: Estádio Casa Blanca, Quito (EQU);

📺 Onde assistir: Disney+;

🟨 Árbitro: Derlis López (PAR);

🚩 Assistentes:Milciades Saldivar (PAR) e Nadia Weiler (PAR);

🖥️ VAR: Juan Lara (CHI).

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

LDU (Técnico: Pablo Sánchez)

Gonzalo Valle; Daniel de la Cruz, Adé, Allala e Quiñónez; Gruezo; Ramírez, Villamíl, Alzugaray e Alvarado; Arce.

continua após a publicidade

FLAMENGO (Técnico: Filipe Luís)

Rossi; Wesley, Léo Ortiz, Danilo (Léo Pereira) e Ayrton Lucas; Pulgar, Evertton Araújo (Plata) e Arrascaeta; Gerson, Michael (Cebolinha) e Bruno Henrique.

Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real