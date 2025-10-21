Neto defende jogador do Santos e questiona Neymar: ‘Tá mais no camarote’
Camisa 10 ficou fora da derrota do Peixe para o Vitória pelo Brasileirão
O ex-jogador Neto não perdoou Neymar após a derrota do Santos para o Vitória por 1 a 0, na última segunda-feira (20), na Vila Belmiro, pela 29ª rodada do Brasileirão. O camisa 10, que ficou fora do confronto por conta de lesão, marcou presença no estádio e acompanhou de perto a partida em um camarote.
Diante do cenário, o atual apresentador Neto questionou a temporada do atacante durante o programa "Donos da Bola", da Band, desta terça-feira (21). Além disso, o ex-jogador também defendeu o atacante Guilherme, responsável por perder uma chance clara de gol no confronto contra o Vitória.
- O Neymar está mais no camarote do que no campo. Um cara que ganha milhões por mês. Ele falou que o Santos só iria perder para Flamengo, Palmeiras e Botafogo. O Santos briga pelo rebaixamento agora. Se tirar o Brazão, qual o craque do time? O Zé Rafael é outro jogador. Não é mais o que foi no Palmeiras. O Rollheiser é menino, não faz cinco gols na temporada - iniciou o ex-jogador, antes de completar.
- Sabe quem mais faz? O Guilherme, mas aí ele perde um gol como aquele de ontem, os caras caiem em cima dele. Mas ele tem 14 gols na temporada. É um bom número. Quantos gols tem o batman (Neymar)? Há quantos jogos ele não joga? Quem tá jogando é o Robin - debochou.
Como foi Santos x Vitória?
O Santos começou o primeiro tempo com grande volume de jogo e, logo nos minutos iniciais, Lautaro Díaz foi empurrado por Edu dentro da área. O árbitro Rafael Rodrigo Klein marcou pênalti para o Peixe, mas o lance foi revisado pelo VAR e a penalidade acabou anulada.
A primeira chegada do Vitória ocorreu aos dez minutos, quando Cantalapiedra cruzou em direção a Lucas Halter, mas o zagueiro não conseguiu alcançar a bola na disputa com o goleiro Gabriel Brazão.
No lance seguinte, Igor Vinícius avançou com perigo pelo lado direito e cruzou para Guilherme dentro da área. O atacante finalizou rasteiro, mas sem força, e o goleiro Lucas Arcanjo fez a defesa com tranquilidade.
Em jogada trabalhada entre Igor Vinícius e Rollheiser, Zé Rafael arriscou o chute, mas a bola passou por cima do gol. O Vitória respondeu aos 24 minutos com cabeceio de Renzo López nas costas de Luan Peres, porém o desvio saiu pela linha de fundo.
Na etapa final, o time visitante passou a pressionar o Peixe, com Renzo López tentando acionar Baralhas no ataque e Matheuzinho puxando contra-ataques em velocidade.
O Vitória abriu o placar em cobrança de pênalti após saída desajeitada de Gabriel Brazão, que acabou atingindo Renzo López dentro da área. Matheuzinho converteu com um chute no meio do gol, deslocando o arqueiro santista.
Nos acréscimos, o Santos ainda tentou o empate com finalizações de Escobar, de fora da área, e de Willian Arão. No apagar das luzes, Brazão evitou o segundo gol ao defender um contra-ataque perigoso puxado por Cáceres em direção a Baralhas.
No segundo tempo, o Peixe voltou a campo sofrendo ainda mais com erros básicos de passe e na saída de bola. A torcida demonstrou irritação com a cera dos jogadores adversários, que buscavam esfriar o jogo.
Das arquibancadas, era possível ouvir protestos sobre a atuação da equipe. Um torcedor, acompanhado do filho, chegou a gritar: “teste para cardíaco!”
A equipe de Vojvoda pouco reagiu, mesmo com algumas tentativas, como a de Barreal, que finalizou de primeira após passe de Souza, que tinha acabado de entrar na partida. Zé Rafael também tentou acionar o argentino, que desperdiçou mais uma boa oportunidade.
Rollheiser arriscou um chute, mas Neris afastou de cabeça. Na sequência, o meia argentino driblou o marcador e bateu de fora da área, mas parou em boa defesa de Lucas Arcanjo.
A melhor chance do Alvinegro Praiano veio aos 26 minutos, quando Guilherme cabeceou com perigo após belo cruzamento de Igor Vinícius pela direita.
No fim do segundo tempo, Brazão voltou a salvar o Peixe após finalização de Lucas Braga, ex-jogador santista. O Santos quase igualou o placar após chute de Rollheiser, mas Lucas Arcanjo fez uma bela defesa ao espalmar a bola.
Nem mesmo a entrada de Robinho Jr., pedida aos gritos pelas arquibancadas, foi capaz de animar o torcedor. A impaciência ficou evidente quando o capitão Guilherme foi vaiado ao ser substituído por Tiquinho Soares.
Em uma noite fria na Baixada Santista, o torcedor presenciou novamente a sombra do rebaixamento pairar sobre a Vila Belmiro, que, em menos de uma semana, passou de Alçapão a palco da festa adversária.
