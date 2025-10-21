Torcedores lamentam ausência de titular em LDU x Palmeiras: ‘Tremenda baixa’

Às vésperas do jogo de ida das semifinais da Libertadores contra o Palmeiras, a LDU informou que o goleiro Gonzalo Valle, titular absoluto da equipe, sofreu uma ruptura ligamentar no joelho e ficará fora do restante da temporada. Com isso, o veterano Alexander Domínguez deve assumir a posição. Após a notícia, os torcedores equatorianos lamentaram a lesão nas redes sociais.

Titular na LDU e na Seleção do Equador, Gonzalo Valle é um dos destaques da equipe nesta edição da Libertadores. Nas redes sociais, os torcedores lamentaram a lesão ligamentar do goleiro. Na visão de um dos internautas, esta é uma tremenda baixa para os equatorianos. Confira abaixo.

Tradução: Que pena para Gonzalo Valle, alguém que deu um salto de qualidade e aproveitou , de longe o melhor goleiro da Liga Pro. É hora de um jogador experiente em torneios internacionais , o jogador com mais títulos em times equatorianos.

Tradução: A LDU confirma a ausência significativa de Gonzalo Valle devido a uma entorse ligamentar no joelho . O goleiro, destaque na Libertadores , não estará presente contra o Palmeiras e será substituído pelo veterano Alexander Domínguez.

Tradução: Tremenda baixa na Liga de Quito e na Seleção. Gonzalo Valle sofreu uma ruptura ligamentar e ficará fora do restante do ano. O goleiro perderá a semifinal da Copa Libertadores contra o Palmeiras.

Tradução: Força, Gonzalo Valle! Nós desejamos uma rápida recuperação. Esperamos vê-lo em breve em campo, defendendo nossas cores com orgulho!

Tradução: Alguns jornalistas esportivos "sábios" estão dando uma palestra sobre "traumatologia" a respeito da lesão de Gonzalo Valle. Vários já deram seus respectivos "diagnósticos". Tem que rir.

O primeiro jogo entre LDU e Palmeiras acontece na próxima quinta-feira (23), às 21h30, na altitude de Quito. Líder do Brasileirão, o Verdão também busca alçar grandes voos na Libertadores, nesta temporada.

Veja a provável escalação do Palmeiras contra a LDU

Também sem poder contar com seu goleiro titular, Abel Ferreira não deve fazer grandes alterações para este primeiro duelo da Libertadores. Em relação ao time que entrou em campo contra o Flamengo, apenas Murilo deve retornar ao posto de titular ao lado de Gustavo Gómez. Confira.

O provável time do Palmeiras tem: Carlos Miguel; Khellven, Gustavo Gómez, Murilo (Bruno Fuchs) e Piquerez; Aníbal Moreno, Andreas Pereira, Felipe Anderson e Mauricio; Flaco López e Vitor Roque.