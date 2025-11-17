Inteligência artificial aponta resultado de Brasil x Tunísia com polêmica

O Brasil vai enfrentar a Tunísia em mais um amistoso de preparação para a Copa do Mundo em 2026. O duelo será disputado às 16h (Brasília) desta terça-feira (18). O Lance! consultou uma inteligência artificial, que apontou qual será o resultado do jogo.

No último sábado (15), a Seleção Brasileira comandada por Carlo Ancelotti bateu Senegal por 2 a 0 em Londres. Os gols foram marcados por Estevão e Casemiro, ainda no primeiro tempo. Para o duelo entre Brasil e Tunísia, o italiano pode promover mudanças na equipe.

De acordo com a previsão do ChatGPT, o Brasil vencerá a Tunísia por 1 a 0, com gol de João Pedro, que foi reserva no último amistoso. Segundo a previsão da inteligência artificial, a partida será marcada por uma polêmica de arbitragem.

A IA apontou que o clima do jogo não terá nada de amistoso. A disputa será intensa em Decathlon Arena, em Lille, na França. No final da partida, a tecnologia apontou que a Tunísia reclamará de um pênalti não marcado no confronto contra o Brasil.

Carlo Ancelotti vai fechar a preparação para Brasil x Tunísia (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

Setor mais concorrido, ataque do Brasil deve ter testes de Ancelotti contra a Tunísia

Embora tenha declarado que a fase de testes na Seleção Brasileira chegou ao fim e que já tem uma espinha dorsal para a Copa do Mundo, Carlo Ancelotti ainda reúne algumas dúvidas para definir a lista para o Mundial. Sobretudo entre os que hoje estão cotados para as vagas de suplentes.

O desempenho ofensivo do Brasil desde que o italiano assumiu o comando do Brasil aponta 13 gols em sete partidas, com Estêvão como artilheiro no período, com quatro gols, seguido por Vini Jr e Rodrygo, com dois gols cada. Brasil e Tunísia se enfrentam nesta terça-feira (18).

Vini Jr., Rodrygo, Raphinha, Matheus Cunha e Estêvão despontam como nomes certos na Copa, com Ancelotti indicando que Vini Jr, Matheus Cunha e Estêvão devem ser titulares, com Raphinha e Rodrygo disputando a última vaga para Brasil x Tunísia.