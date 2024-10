Filhos e esposa de Everton Ribeiro ao lado de títulos conquistados no Flamengo (Foto: Reprodução)







Escrito por Lance! • Publicada em 14/10/2024 - 10:05 • Rio de Janeiro

Em homenagem ao Dia das Crianças, celebrado neste sábado, dia 12 de outubro, o Flamengo presenteou "Totói" e "Guto", filhos de Everton Ribeiro e Marilia Nery. Assim como os filhos de jogadores do elenco atual, os meninos ganharam uma moto elétrica personalizada com o escudo do Rubro-Negro. Enquanto defendeu o Flamengo, Antônio e Augusto eram tratados com muito carinho pelos torcedores.

Everton marcou época no Flamengo. Em sete anos de clube, o jogador acumulou 11 títulos, entre eles duas Libertadores (2019 e 2022), dois Campeonatos Brasileiros (2019 e 2020), Copa do Brasil (2022), duas Supercopas (2020 e 2021), Recopa (2020) e três Campeonatos Cariocas (2019, 2020 e 2021). Além disso, foram 394 partidas, 46 gols e 61 assistências.

Everton Ribeiro em ação pelo Bahia (Foto: Rafael Rodrigues/EC Bahia)

Pelo Esquadrão de Aço, Everton Ribeiro reafirmou seu status de protagonista no futebol brasileiro. Liderando as assistências da equipe na temporada (junto a Biel), é um dos destaques da equipe e tem feito uma excelente campanha novamente no Brasileirão.