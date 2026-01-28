Vidente crava campeão e rebaixados do Brasileirão de 2026
Campeonato nacional começa nesta quarta-feira (28)
- Matéria
- Mais Notícias
O Brasileirão de 2026 começa nesta quarta-feira (27), a partir das 19h (de Brasília). Ao todo, oito, dos dez jogos da rodada, acontecem na data. As outras duas partidas serão disputadas na quinta-feira (28). Antes mesmo dos primeiros confrontos, o vidente Maurício, do canal Fanátticos, no Youtube, cravou o clube que será campeão da edição.
Lista do Palmeiras para o Brasileirão tem Veiga e novidade da base; veja nomes
Palmeiras
Fluminense x Grêmio: onde assistir e prováveis escalações da estreia no Brasileirão
Onde Assistir
Vojvoda poupa Gabigol e mais dois jogadores de estreia do Santos no Brasileirão
Santos
➡️ Lance!TV estreia transmissão ao vivo do Brasileirão em Fluminense x Grêmio
Os times apontados como favoritos ao título foram Palmeiras, Corinthians e Cruzeiro. O Flamengo, atual campeão do torneio foi descartado pelo tarólogo, que previu dificuldades para o clube rubro-negro na edição de 2026.
Dentre os três times selecionados, Maurício previu que o Corinthians será a equipe mais sólida da temporada. Para ele, a equipe do técnico Dorival Júnior será a campeã do Brasileirão deste ano.
Além dos favoritos, o vidente também apontou os clubes que devem ter desempenhos positivos, mas não vão brigar por título são: Fluminense, Internacional, Atlético-MG, RB Bragantino, São Paulo, Bahia, Fluminense e Mirassol.
Para a parte de baixo, Maurício apontou nove times que devem ter cuidados com o rebaixamento em 2026. São eles: Chapecoense, Atlético-PR, Remo, Coritiba, Vitória, Santos, Vasco, Grêmio e Botafogo.
Dos clubes citados, o vidente cravou apenas o rebaixamento da Chapecoense. Ele previu uma temporada desastrosa do time alviverde, que deverá passar toda a competição na zona de rebaixamento.
📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas
Campeonato Brasileiro
A primeira rodada do Brasileirão acontece nesta quarta-feira (28) e quinta-feira (29). Na primeira data acontecem oito jogos: Vitória x Remo, Atlético-MG x Palmeiras, Coritiba x RB Bragantino, Internacional x Athletico-PR, Fluminense x Grêmio, Chapecoense x Santos, Corinthians x Bahia e São Paulo x Flamengo.
Na quinta-feira (29), acontecem mais dois jogos para concluir a rodada. São eles: Mirassol x Vasco e Botafogo x Cruzeiro.
🤑 Aposte na vitória do Flamengo! Clique aqui e saiba mais!
É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias