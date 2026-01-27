Lista do Palmeiras para o Brasileirão tem Veiga e novidade da base; veja nomes
Verdão estreia na competição na próxima quarta-feira (28), contra o Atlético-MG, fora de casa
O Palmeiras registrou 34 nomes para a disputa do Campeonato Brasileiro 2026. O caminho do clube na competição terá início na próxima quarta-feira (28), quando encara o Atlético-MG, a partir das 19h (de Brasília), dfora de casa.
Entre os atletas inscritos, estão Raphael Veiga, que ainda negocia com o América, do México, e o zagueiro marfinense Koné, principal novidade do Palmeiras para a competição.
O jovem, que passou a integrar os treinamentos da equipe profissional recentemente, não pôde participar da última edição da Copinha devido ao encerramento do prazo de inscrições, mas será opção para a comissão técnica de Abel Ferreira no time principal.
Figueiredo, em processo de transição física após uma grave lesão no joelho, não integra a lista de inscritos, que conta com nomes como Lucas Evangelista e Paulinho, ainda sob os cuidados do departamento médico do clube.
Veja os inscritos do Palmeiras para o Brasileirão
- Goleiros: Carlos Miguel, Marcelo Lomba, Aranha e Luiz Felipe Sá e Kauan Lima
- Laterais: Khellven, Giay, Piquerez e Jefté
- Zagueiros: Gustavo Gómez, Murilo, Bruno Fuchs, Benedetti, Koné e Robson
- Meias: Lucas Evangelista, Larson, Marlon Freitas, Luis Pacheco, Felipe Anderson, Andreas Pereira, Allan, Erick Belé, Raphael Veiga, Emiliano Martínez e Mauricio.
- Atacantes: Vitor Roque, Flaco López, Ramón Sosa, Luighi, Bruno Rodrigues, Paulinho e Riquelme.
