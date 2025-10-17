Vidente aponta vencedor de Corinthians x Atlético-MG pelo Brasileirão

Um vidente apontou quem será o vencedor do confronto entre o Corinthians e o Atlético-MG pelo Campeonato Brasileiro, neste sábado (18). O duelo será disputado na Neo Química Arena, às 18h30 (de Brasília).

De acordo com o vidente Luiz Filho, do canal Renascer das Cartas, o torcedor do Corinthians sairá feliz no duelo contra o Atlético-MG. Segundo ele, as cartas apontaram um grande favotismo para o time da casa na partida.

Para o vidente, o Corinthians terá muitas oportunidades de gol, mas Dorival terá que ajustar o time durante o confronto. Ele apontou que o Timão tomará muita iniciativa no jogo, já que joga em casa e precisa vencer.

Pelo lado do Atlético-MG, Luiz Filho previu que Cuca também precisará de alterações para reagir, e que os 15 primeiros minutos serão perigosos para o time visitante. Segundo ele, o lado emocional deve pesar e vai faltar algo no setor de criação do time mineiro.

Com as previsões, o vidente apontou o Corinthians favorito contra o Atlético-MG, apesar de destacar que será um jogo difícil e movimentado. A partida é válida pela 29° rodada do Campeonato Brasileiro.

Yuri Alberto deve ser titular em Corinthians x Atlético-MG (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

Como chegam Corinthians e Atlético-MG para o jogo

O Corinthians aparece na 13ª colocação do Campeonato Brasileiro, com 33 pontos conquistados em 28 rodadas. A equipe soma oito vitórias, nove empates e 11 derrotas, além de um saldo negativo de cinco gols. Após a derrota no clássico diante do Santos, o time comandado por Dorival Júnior tenta se reerguer em Corinthians x Atlético-MG para se afastar da parte de baixo da tabela e voltar a sonhar com uma vaga na parte intermediária do campeonato.

O Atlético-MG, por sua vez, ocupa a décima 14ª, também com 33 pontos, mas em 27 partidas disputadas. O time mineiro apresenta campanha semelhante à do Corinthians, com oito vitórias, nove empates e 10 derrotas, e um saldo de menos cinco gols. O clube mineiro vem de empate com o Cruzeiro.

Corinthians e Atlético-MG se enfrentam nesse sábado (18), às 18h30, na Neo Quimíca Arena. O duelo contará com grande público, mais uma vez, e promete fortes emoções.