Globo anuncia ídolos de Flamengo e Palmeiras na transmissão do jogo decisivo
Partida entre os líderes será disputada no domingo (19)
Flamengo e Palmeiras vão se enfrentar, no próximo domingo (19), em um dos jogos mais aguardados do Campeonato Brasileiro de 2025. A TV Globo vai transmitir a partida, e anunciou que vai levar um ídolo de cada clube para o duelo.
30 minutos antes da bola rolar para Flamengo e Palmeiras, às 16H (Brasília), a emissora vai realizar um aquecimento com o programa "Vai pro Jogo". A programação será comandada por Tiago Medeiros e contará com a presença de Diego Ribas, ídolo do Rubro-Negro.
O duelo terá a narração de Luis Roberto, como tem sido nos eventos mais importantes, com os comentários de Caio Ribeiro e Fernando Prass, ídolo do Palmeiras.
A partida entre Flamengo e Palmeiras, válida pela 29° rodada do Brasileirão, marca o confronto entre os dois líderes da competição. O Verdão lidera com 61 pontos, e é seguido do Mengão que soma 58 pontos na tabela.
Outras programações da Globo para Flamengo e Palmeiras
Logo na manhã deste domingo, o confronto entre os líderes do Campeonato Brasileiro já será assunto dentro do ‘Esporte Espetacular’. O apresentador Tiago Medeiros faz entradas ao vivo direto do Maracanã. O programa também traz uma entrevista exclusiva feita pela repórter Gabriela Ribeiro com o meio-campista alviverde Andreas Pereira, principal reforço do Palmeiras nesta janela de transferências e que já defendeu as cores do Flamengo.
A equipe da Ge TV também marca presença em peso no Maracanã neste domingo. Além do narrador Jorge Iggor e dos comentaristas Bruno Formiga e Luana Maluf, que vão estar no estádio, a transmissão do pré-jogo especial começa a partir de 14h30, com os hosters Fred Bruno e Mariana Spinelli no gramado, junto com Andre Balada, Jordana Araújo e Sofia Miranda, trazendo toda a movimentação das torcidas e das equipes momentos antes do apito inicial para Flamengo e Palmeiras.
