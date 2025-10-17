Justiça toma decisão em processo movido por Neymar contra Luana Piovani

A Justiça de São Paulo condenou a atriz Luana Piovani por injúria contra o jogador Neymar Jr, do Santos, em processo relacionado a publicações nas redes sociais. A sentença foi proferida na última quinta-feira (16) pelo juiz Rodrigo César Müller Valente, da 2ª Vara Criminal da Barra Funda. A informação foi divulgada primeiramente pelo portal "LeoDias".

Na sentença, o magistrado considerou parcialmente procedente a queixa-crime apresentada pelo atleta, absolvendo Piovani da acusação de difamação. Contudo, a Justiça reconheceu a culpa da atriz por injúria qualificada devido à divulgação das publicações na internet.

A pena estabelecida foi de quatro meses e quinze dias de detenção em regime aberto, convertida em prestação de serviços à comunidade. Luana Piovani deverá cumprir jornadas semanais de no mínimo oito horas em entidade pública ou social, com detalhes a serem definidos durante a execução da sentença.

Além da pena alternativa, a atriz foi responsabilizada pelo pagamento das custas processuais, fixadas em 100 UFESP, conforme a Lei Estadual nº 11.608/2003. O juiz Valente destacou que as publicações ultrapassaram os limites da crítica e configuraram ataques pessoais, observando que, mesmo Neymar sendo uma figura pública, as mensagens tinham caráter depreciativo, atingindo sua honra pessoal e familiar.

Relembre a polêmica entre Neymar e Luana

O processo judicial teve início em dezembro de 2024, após Luana fazer uma série de postagens nos dias 28 e 30 de maio e 1º de junho daquele ano. As declarações aconteceram depois que o jogador anunciou um projeto de empreendimentos em áreas litorâneas de Pernambuco e Alagoas, iniciativa que gerou manifestações de ambientalistas e da própria atriz.

Nas publicações analisadas no processo, a atriz utilizou expressões como "Como consegue ser tão mau caráter?" e "Ele é um péssimo exemplo como pai e como homem", direcionadas ao camisa 10 do Santos.

Na troca de provocações entre os dois, Luana chamou o jogador de "mau-caráter" e "escroto", o que motivou a ação judicial. Segundo o processo, as falas teriam atingido "a reputação, a dignidade e o decoro" do atleta. Em outro momento, ela chegou a declarar: "Meu sonho é que meus filhos esqueçam o Neymar, imagina se isso é ídolo".

Neymar respondeu às críticas dizendo: "Era uma ótima atriz, não tem nada para falar, mas agora tem que enfiar um sapato na tua boca com essa falação de merd*."

Luana rebateu mencionando a postura pessoal do jogador: "Pode ser que a mulher que ele esteja ache ele um ótimo pai, mas, a gente precisa ter discernimento para entender que ela está vivendo uma fantasia. Alguém que traia uma mulher grávida 3 vezes durante a gestação não pode ser um bom pai, porque não está levando em consideração nenhuma a mãe dessa criança, entendeu? Não tem respeito por ela."