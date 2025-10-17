Jornalista questiona ação surpresa do doping no Flamengo: ‘Aumenta narrativas’

Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem (ABCD) realizou uma ação surpresa no Centro de Treinamento do Ninho do Urubu, nesta sexta-feira (17). A situação gerou incomodo na direção do Flamengo, que emitiu uma nota oficial contra o caso. Após a manifestação, o jornalista Fábio Piperno questionou o caso.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Durante a programação da rádio Jovem Pan, o comunicador considerou a ação como desnecessária devido ao momento. Ele afirmou, que determinado cenário gera motivos para a criação de teorias conspiratórias. O caso aconteceu às vésperas do confronto entre Flamengo e Palmeiras, deste domingo (19), pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro.

- Primeiro, essas visitas acontecem, de fato, sem avisar antes. Porque essa é a lógica. Não se avisa que vai fazer controle de dopagem antes, pois dá a chance de burlar o controle. Isso acontece em todas as modalidades esportivas... Dito isso, se a Conmebol já tinha feito recentemente esses exames, por quê o controle antidopagem do Brasil tem que mandar uma outra equipe? - iniciou o jornalista, antes de completar.

continua após a publicidade

- Justamente 48 horas antes de um clássico tão importante, e que vem cercado de tantas suspeitas e troca de acusações. Tem todo um ambiente que já está em conflito. É óbvio, que ninguém fez isso para prejudicar o Flamengo, mas é preciso ter um pouco de sensatez diante deste momento. Se é para fazer, que tivesse feito nos dois clubes. Não sei se no Palmeiras aconteceu... Isso tudo aumenta as narrativas de teorias da conspiração - concluiu.

Nota oficial do Flamengo

"O Clube de Regatas do Flamengo manifesta seu desconforto com a postura adotada pela Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem (ABCD), que realizou, nesta sexta-feira (17), dia da principal atividade antes da partida de domingo (19), uma ação surpresa no Centro de Treinamento do Ninho do Urubu.

continua após a publicidade

A visita, marcada pela exigência de acompanhamento presencial de todo o trabalho em campo — inclusive em momentos que tradicionalmente são restritos à comissão técnica e aos jogadores —, desorganizou a rotina programada e expôs indevidamente a privacidade do grupo. Dos nove representantes da ABCD presentes, três assistiram integralmente às movimentações táticas da equipe antes de um compromisso decisivo no fim de semana.

Além disso, a intervenção interrompeu o aquecimento, impediu os exercícios de ativação e atrasou o início das atividades, afetando de forma direta a condução do treino.

O clube recorda que, nesta mesma semana, o elenco rubro-negro já havia sido integralmente testado pela Conmebol, em procedimento que envolveu os quatro semifinalistas da Libertadores.

O Flamengo reitera seu compromisso inabalável com a transparência e com o combate ao doping no esporte, mas entende que tais ações devem observar os princípios de isonomia, planejamento e respeito à privacidade técnica".