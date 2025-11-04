menu hamburguer
Fora de Campo

Vidente aponta o vencedor de São Paulo x Flamengo

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (5)

Breno-Carvalho-Cardao-Prata-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Breno Prata
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 04/11/2025
20:44
Flamengo x São Paulo no 1º turno do Brasileirão (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)
Flamengo x São Paulo no 1º turno do Brasileirão (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)
  • Mais Notícias

Disputando a liderança do Campeonato Brasileiro, o Flamengo visita o São Paulo, nesta quarta-feira (5), às 21h30 (de Brasília), na Vila Belmiro. Diante disso, o vidente Luís Filho, do canal "Renascer das Cartas", analisou as probabilidades de vitória e apontou um favoritismo para a equipe rubro-negra.

Durante a análise, o tarólogo destacou que o Flamengo terá boas oportunidades no decorrer dos 90 minutos. Segundo Luís FIlho, a equipe terá mais controle do jogo e poderá encontrar soluções para garantir a vitória longe de seus domínios. Ele apontou ainda que o Fluzão deve ficar atento aos contra-ataques alvinegros.

Por outro lado, o vidente reforçou que o São Paulo pode encontrar soluções para equilibrar o confronto, vindo do banco de reservas. Segundo ele, a equipe precisa manter a posse de bola, para buscar o resultado positivo. No entanto, essa estratégia pode apresentar momentos de ineficácia durante a partida.

Em uma visão geral, o vidente apontou que a partida será bastante disputada. A vitória poderá ser construída por detalhes e a tendência é de que o Flamengo tenha mais chances de vencer o São Paulo pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Desfalques no Flamengo

O Flamengo conta com três desfalques por questões médicas. Pedro, que se recupera de fratura no braço direito, segue fora. Léo Ortiz, que passa por tratamento no tornozelo direito, e Jorginho, que se recupera de lesão na coxa direita, também não jogam.

Suspensos, Bruno Henrique e Evertton Araújo ficam no Rio.

Provável escalação do Flamengo para enfrentar o São Paulo

Com os retornos e os desfalques, o técnico Filipe Luís deve escalar o Flamengo com: Rossi; Varela (Royal), Léo Pereira, Danilo e Alex Sandro; Pulgar, Saúl (De La Cruz) e Arrascaeta; Luiz Araújo, Gonzalo Plata e Samuel Lino.

São Paulo Flamengo
Flamengo e São Paulo voltam a se enfrentar no Brasileirão (Foto: Thiago Mendes/W9 PRESS/Gazeta Press) <br>

