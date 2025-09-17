Jornalista da Globo brinca com Flamengo em gol do Palmeiras na Libertadores

Diante de 80 mil torcedores, o Palmeiras vai construindo uma grande vantagem contra o River Plate, no jogo de ida das quartas de final da Libertadores, nesta quarta-feira (17). Com gols de Gustavo Gomez e Vitor Roque, os comandados de Abel Ferreira vão construindo um placar de 2 a 0, em pleno Monumental de Nuñéz.

Com apenas cinco minutos, Andreas Pereira cobrou escanteio na medida para o capitão Gustavo Gomez abrir o placar nas quartas de final. Durante a transmissão da partida na ‘Ge TV’, novo canal de streaming da Globo, o jornalista Fred Bruno brincou com a assistência do novo camisa 8 do Palmeiras.

Ele declarou que esta foi a segunda assistência de Andreas pelo clube. Segundo Fred, a primeira foi o passe para o Deyverson na final da Libertadores de 2022, contra o Flamengo. Na ocasião, o meia defendia o rival e ficou marcado no lance que decretou o tricampeonato do Verdão.

- Com o passe para o gol do Gomez, o Andreas chegou a segunda assistência com a camisa do Palmeiras. A primeira foi aquela para o Deyverson, na final da Libertadores (de 2022) - disse Fred.

Com a vitória parcial, o Palmeiras vai construindo uma grande vantagem para o segundo jogo das quartas de final da Libertadores. A partida acontece na próxima quarta-feira (24), também às 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque.

