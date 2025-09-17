Em busca do tri! Flamengo estreia no Mundial nesta quinta; veja horário e onde assistir

Nesta quinta-feira (18), o Flamengo inicia sua saga pelo tricampeonato da Copa Intercontinental FIBA. O primeiro desafio na quadra do Singapore Indoor Stadium será contra o NBA G-League United, a partir das 6h (horário de Brasília).

Com o passaporte carimbado para a Ásia após a conquista da Basketball Champions League das Américas (BCLA), o FlaBasquete entra como representante do continente em um torneio de formato implacável. São apenas dois grupos de três equipes; somente o primeiro colocado de cada lado avança para a disputa do título no domingo. Não há margem para erros.

Flamengo foi campeão Mundial em 2014 e 2022

As lembranças de 2014, com a glória no Maracanãzinho contra o Maccabi Tel Aviv, e da conquista no Cairo em 2022, superando o San Pablo Burgos, servem de combustível. Agora, o objetivo é cravar a terceira estrela no peito e se consolidar de vez no Olimpo do basquete mundial.

Para evitar surpresas, a mentalidade é de um jogo de cada vez. A estratégia, segundo o técnico Sergio Hernández, é anular o ponto forte do adversário.

— A chave é ser inteligente e não permitir que eles imponham seu ritmo veloz e de confronto individual. Se conseguirmos controlar os espaços, teremos uma grande chance. O foco é total neste primeiro confronto — declarou o comandante.

O ala-pivô Shaq Johnson complementa, destacando a necessidade de uma postura aguerrida.

— Precisamos encontrar um jeito de vencer, seja qual for o cenário. A vitória é o que importa. Isso exige muita garra e uma defesa agressiva. Eles são atléticos, mas nós nos preparamos. Se impusermos nosso estilo, o resultado virá — projetou o jogador.

A caminhada rubro-negra não será simples. Além da equipe da G-League, o grupo conta com o Illawarra Hawks, da Austrália. A equipe oceânica é comandada por Justin Tatum, pai do astro da NBA, e tem em seu elenco o experiente pivô Javale McGee, campeão olímpico e com múltiplos anéis da liga americana. O Flamengo também teve que se adaptar, superando as ausências por lesão de peças como Franco Baralle e Ruan Miranda com contratações pontuais antes da viagem.

Grupo do Flamengo

Flamengo (Brasil)

Illawarra Hawks (Austrália)

NBA G-League United (Estados Unidos)

18 de setembro (Quinta-feira)

6h: Flamengo x G-League United

19 de setembro (Sexta-feira)

6h: Flamengo x Illawarra Hawks

21 de setembro (Domingo)

2h: Disputa de 5º lugar

5h: Disputa de 3º lugar

8h: Grande Final