Verdão líder? Vidente aponta resultado de Palmeiras x Fluminense

O Palmeiras vai enfrentar o Fluminense, neste sábado (22), em jogo decisivo na briga pelo título do Campeonato Brasileiro. O vidente Luiz Filho, do Canal Renascer das Cartas, apontou quem deve vencer o confronto.

continua após a publicidade

De acordo com o vidente, o torcedor do Palmeiras deve comemorar após a partida com o Fluminense. Apesar de um jogo extremamente difícil e cheio de dificuldades, a estratégia de Abel Ferreira deve superar a de Luis Zubeldía na base da 'insistência'.

➡️Torcida do Flamengo se revolta com desfalque em Palmeiras x Fluminense: 'Lógico'

Pela leitura das cartas, Luiz Filho apontou que o Palmeiras vai pressionar o Fluminense, mas terá muita dificuldade na criação. O Tricolor das Laranjeiras, por outro lado, terá mais facilidade em criar chances de gol em jogadas rápidas.

continua após a publicidade

O Vidente ainda apontou que o clube carioca vai precisar fazer mudanças ao longo da partida para competir com o Verdão. Apesar de enxergar favoritismo para o Palmeiras contra o Fluminense, Luiz Filho apontou que o jogo pode terminar empatado pelo equilíbrio das cartas.

Equipes se enfrentaram pela 16ª rodada do Brasileirão (Foto: Marcelo Gonçalves/FFC)

Fluminense tem desfalques importantes para pegar o Palmeiras

O Fluminense terá dois desfalques de peso para a partida contra o Palmeiras, neste sábado, às 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. A relação da viagem para São Paulo não conta com Thiago Silva, zagueiro, e Lucho Acosta, meio-campista.

continua após a publicidade

A dupla, de acordo com o site "ge", fica fora do duelo entre Palmeiras x Fluminense por questões físicas. Lucho reclamou de dores na perna esquerda no clássico com o Flamengo e, mesmo que sem lesão, ficou no Rio para não arriscar de olho na reta final da temporada, com últimas rodadas e semifinal da Copa do Brasil.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

O campo artificial do Allianz Parque é um dos motivos para que a dupla fosse preservada do confronto fora de casa. Thiago Silva também não teve lesão, mas, por sua idade e alta intensidade nos últimos jogos, ficará em recuperação para a sequência do calendário. Desfalques importantes em Palmeiras x Fluminense.