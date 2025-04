Neymar publica fotos inusitadas, e web aponta alfinetada a Neto; confira

O atacante Neymar, do Santos, e o apresentador Neto, da Band, voltaram a ser assunto nas redes sociais na última terça-feira (9). Em uma das críticas ao atleta durante o "Donos da Bola", o ex-jogador citou a camisa do Batman usada pelo camisa 10 do Peixe. Nas redes sociais, o atacante publicou fotos dos itens que têm relacionado ao super-herói.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

- O Batman está no Santos. E o Robin? Daqui a pouco é a Mulher Biônica, o Cyborg, o Fantasma, a She-Ra? Vocês ficam pagando pau para Neymar. O cara foi de Batman, não levou o Robin, não levou a Mulher Maravilha - disparou Neto.

Um dia após as críticas, Neymar publicou as fotos com itens do Batman, em atitude que foi interpretada por internautas como uma provocação ao ex-jogador do Corinthians. O atacante usou uma camisa do super-herói no vestiário do Santos antes do duelo contra o Bahia, na Vila Belmiro, pelo Campeonato Brasileiro.

continua após a publicidade

Neymar retorna aos treinos

O Santos voltou aos treinos nesta terça-feira (08), no CT Rei Pelé, depois de um dia de folga. A principal novidade foi o retorno do atacante Neymar. O elenco recepcionou o craque no 'corredor polonês' e a imprensa acompanhou o aquecimento no gramado dos jogadores.

➡️ Neymar ironiza e rebate crítica de Craque Neto: ‘Falastrão da TV brasileira’

O camisa 10 ficou mais de um mês de fora dos treinos realizando um trabalho de fortalecimento muscular, após uma lesão na coxa. A expectativa é de que o jogador retorne diante do Fluminense, no próximo domingo (13), no Maracanã.

continua após a publicidade