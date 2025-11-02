Vasco x São Paulo: na briga pela Libertadores, vidente crava vencedor

As cartas de Maurício, vidente do canal Fanáticos, o vencedor do duelo entre Vasco e São Paulo virá por meio de "golpe de sorte". A partida acontece às 20h30 (de Brasília), em São Januário, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro 2025. O resultado deste jogo pode ser decisivo na luta por uma vaga na Libertadores.

🔮Confira a previsão;

O tarólogo utilizou cartas para analisar as energias do Vasco e do São Paulo durante os 90 minutos de jogo, identificando diferentes possibilidades para cada time. O vidente mencionou que existe pequena possibilidade de empate, mas afirmou que a energia predominante indica vitória do time mandante.

- O Vasco vem com poder de criação grande. Muita movimentação dentro de campo. Isso é favorável - explicou. Eu vejo que o São Paulo vai jogar muito bem. Seria esperado que o São Paulo vencesse esse jogo, porém, devido a um golpe de sorte… eu vejo o Vasco vencendo esse jogo - explicou.

Previsão de vidente aponta vitória do Vasco diante do São Paulo na 31ª rodada do Brasileirão (Foto: Matheus Lima/CRVG)

Vasco x São Paulo - 31ª rodada do Brasileirão

Como chegam as equipes: O Vasco atravessa seu melhor momento na temporada. A equipe soma quatro vitórias consecutivas e não sofreu gols nas últimas três, demonstrando solidez defensiva e eficiência coletiva.

Já o São Paulo passa por uma fase difícil: após uma sequência ruim, voltou a vencer o Bahia, mas ainda enfrenta pressão.

📺Onde assistir Vasco x São Paulo: O confronto será transmitido ao vivo pela Cazé TV, Record e Premiere.

Ancelotti em São Januário

O técnico da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti, estará em São Januário neste domingo (2), para assistir à partida entre Vasco e São Paulo. A partida antecede a última convocação da Seleção em 2025. Além de Carlo Ancelotti, o coordenador da Seleção, Rodrigo Caetano, também estará em São Januário.

Na segunda-feira (3), o técnico italiano irá anunciar a lista para os amistosos diante de Senegal, dia 15, em Londres; e Tunísia, três dias depois, em Lille, na França.