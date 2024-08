Vasco x Fluminense: Roger Flores discorda de Daronco e manda recado ao árbitro

Roger Flores discordou da decisão de Daronco em Vasco x Fluminense (Foto: Reprodução/sportv)







Escrito por Lance! • Publicada em 10/08/2024 - 22:57 • Rio de Janeiro (RJ) • Atualizada em 11/08/2024 - 00:21

O gol do Vasco teve grande repercussão no primeiro tempo do clássico contra o Fluminense, neste sábado (10), no Nilton Santos. Após Anderson Daronco validar o lance, o comentarista Róger Flores discordou do árbitro na transmissão e afirmou que o juiz "brigou com a imagem".

- O que isso vai dar pano para manga, hein? - disse o narrador Everaldo Marques, na transmissão da Globo.

- Vou emprestar meus óculos para ele (Daronco). Para mim, toca (no braço de Vegetti). É brigar com a imagem. Para mim, é claro que toca, e o Vegetti se beneficia do lance depois - comentou Roger Flores.

Para o comentarista de arbitragem Paulo César de Oliveira, o toque no braço de Léo Pelé não é faltoso. O ex-árbitro também afirmou não ter convicção do possível toque da bola no braço de Vegetti. O lance gerou muita reclamação de jogadores e torcedores do Fluminense.