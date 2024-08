Daronco acertou? PC Oliveira analisa gol polêmico do Vasco contra o Fluminense

Paulo César de Oliveira analisou lance polêmico em Vasco x Fluminense (Foto: Reprodução)







Escrito por Lance! • Publicada em 10/08/2024 - 22:18 • Rio de Janeiro (RJ) • Atualizada em 11/08/2024 - 00:20

O Vasco abriu o placar contra o Fluminense com um gol polêmico neste sábado (10). O árbitro Anderson Daronco foi chamado pelo VAR em análise que demorou mais de cinco minutos. Através de Everaldo Marques, o ex-árbitro Paulo César de Oliveira falou sobre o assunto.

- Nosso consultor de arbitragem, Paulo César de Oliveira, disse que o fato da bola ter tocado no braço do Léo não anula o gol, mas se tocou no braço do Vegetti, ele tem que anular o gol - disse Everaldo Marques durante a transmissão do clássico na Globo.

Ainda segundo Everaldo Marques, PC de Oliveira afirmou que não daria falta no toque de Léo e que não achou uma câmera conclusiva para confirmar o toque no braço de Vegetti. O ex-árbitro ainda citou que o VAR só anularia se tivesse essa câmera conclusiva e que a decisão pode ter partido de Daronco.

Antes da bola sobrar no pé de Vegetti, a bola teria tocado no braço de Léo. Torcedores do Fluminense reclamaram que a bola teria tocado também no braço do argentino, que fez o gol aos 23 minutos. A decisão de Daronco causou revolta em jogadores do Fluminense no Nilton Santos.