Vasco x Corinthians: Colunistas do Lance! apontam favorito na final da Copa do Brasil

Vasco e Corinthians decidem a final da Copa do Brasil de 2025, neste domingo (20), às 18h (de Brasília), no Maracanã. Para a ocasião, os colunistas do Lance! Eduardo Tironi, Lúcio de Castro e Gustavo Fogaça, o Guffo, palpitaram no resultado do confronto.

continua após a publicidade

➡️ Vasco x Corinthians: inteligência artificial crava campeão da Copa do Brasil

De uma forma geral, os jornalistas chamaram atenção para o fato do Cruzmaltino decidir a final em casa. São esperados por volta de 60 mil torcedores do Maracanã para acompanhar a decisão do torneio nacional.

Para os três comunicadores, a atmosfera pode ser favorável ao título do Vasco. Contudo, ambos destacaram a importância do Cruzmaltino resolver a decisão no tempo regulamentar. Eles destacaram o goleiro Hugo Souza como uma arma decisiva para o Timão em caso de pênaltis.

continua após a publicidade

— Por jogar no Maracanã, o Vasco é favorito. Sinto que o time do Cruzmaltino está mais bem encaixado também, apesar das individualidades do Corinthians serem superiores. É um favoritismo leve. Em uma eventual disputa dos pênaltis, coloco mais fé no Corinthians. Tempo normal, é Vasco — disse Guffo.

— Vasco muito ligeiramente (favorito). Mas precisa resolver no tempo normal. O Hugo souza é mais irregular do que o Leo jardim. Mas é mais decisivo nos pênaltis. Por isso na disputa acho o Corinthians favorito — analisou Tironi.

continua após a publicidade

— Creio que o fator casa, que sempre é relevante, dessa vez será mais ainda. E o Corinthians desperdiçou seu mando com um empate, perdeu a chance de abrir vantagem. O que dá algum favoritismo ao Vasco. Vejo Léo Jardim como um goleiro que inspira mais confiança pela regularidade. Hugo Souza é capaz de coisas espetaculares mas também de falhas infantis. Quanto aos pênaltis, vejo Hugo Souza mais cascudo — concluiu Lúcio de Castro.

📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Vasco x Corinthians; o título vale mais para quem?

Além disso, os colunistas do Lance! também apontaram o grau de importância da conquista para os dois times. Tironi declarou entender que a conquista teria um grau de importância maior para o Vasco. Já Guffo e Lúcio de Castro realizaram outra análise.

— Vasco. Vai ser a única conquista em anos. A fila é muito dura — disse Tironi.

— Os dois são dois péssimos exemplos de gestão ao longos dos anos. Portanto, o título tem a mesma relevância para os dois, ao mesmo tempo que mascara muita coisa ruim também para os dois — analisou Lúcio de Castro.

— O Corinthians ganhando seria uma mensagem, de que ninguém em São Paulo ganhou mais títulos no ano que eles. Já o Vasco, tem o problema de se ver cada vez mais diminuído em comparação ao Flamengo. Não ganha um título nacional há muito tempo. Tem um peso enorme isso. Para os dois seria importante a conquista. A questão é, quem perder irá sentir — concluiu Guffo.