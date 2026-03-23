Vanderlei Luxemburgo recebe alta da UTI após infecção

O ex-treinador e empresário Vanderlei Luxemburgo, de 73 anos, recebeu alta da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Medical Santa Thereza, em Palmas (TO), neste domingo (22 de março). Ele havia dado entrada na unidade na última sexta-feira após apresentar um quadro de mal-estar intenso e ser diagnosticado com uma infecção pulmonar bacteriana.

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De acordo com o boletim médico e as informações divulgadas por sua assessoria, o quadro de saúde foi estabilizado rapidamente após o início do tratamento com antibióticos. Com a melhora dos sintomas e a realização de novos exames, Luxemburgo foi liberado para dar continuidade ao tratamento fora do ambiente hospitalar.

Recuperação em casa e orientações médicas

Em um vídeo gravado logo na saída do hospital e veiculado em uma de suas redes sociais, o ex-técnico tranquilizou o público sobre o seu estado. Ele explicou que contraiu uma bactéria comum, mas que causou calafrios e forte mal-estar após o seu retorno de uma viagem a Brasília.

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Luxemburgo durante uma de suas passagens pelo Corinthians (Foto: Ettore Chiereguini/Agif/Gazeta Press)

A recomendação médica para os próximos dias é que ele permaneça em repouso absoluto em seu apartamento na capital tocantinense. Além de seguir com a medicação prescrita, Luxemburgo precisará realizar sessões diárias de fisioterapia respiratória. Por conta disso, todos os seus compromissos presenciais foram suspensos e a sua agenda será retomada apenas de forma remota a partir da próxima quarta-feira, com precauções mantidas pelos próximos 15 dias.

Aposentadoria do futebol e nova fase política

O contratempo de saúde ocorreu exatamente um dia após Luxemburgo anunciar oficialmente a sua pré-candidatura ao Senado Federal pelo Tocantins. Ele daria início à sua agenda política neste fim de semana, mas precisou paralisar as atividades temporariamente.

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Um dos comandantes mais vitoriosos da história do esporte nacional, Luxemburgo encerrou a sua carreira de mais de 40 anos à beira do gramado em novembro do ano passado, tendo o Corinthians como o seu último clube em 2023. Ao longo de sua trajetória, acumulou títulos expressivos, incluindo cinco Campeonatos Brasileiros, e comandou equipes de peso como Palmeiras, Santos, Flamengo, Cruzeiro, além da Seleção Brasileira e do Real Madrid.

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