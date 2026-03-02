Luxemburgo revela sentimento em jogo do Flamengo: 'Filipe Luís, não faça isso'

Vanderlei Luxemburgo já esteve no lugar que hoje é ocupado por Filipe Luís, como técnico do Flamengo. Segundo o treinador recém-aposentado da função, ainda é difícil se desassociar da posição de analista do jogo. Para exemplificar o caso, Luxa abriu bastidores de sua vida de aposentado, ainda como um amante de futebol.

Se eu assistir um jogo em casa, no estádio, eu não consigo ver como torcedor. Eu vejo as coisas como treinador, observando e ficando bravo. Como o Flamengo, quando o Filipe Luís faz alguma coisa, ai eu grito: "Não faça isso". Luxa, o Profexô

Nesta segunda (2), Vanderlei Luxemburgo será o convidado do "The Noite", programa de entrevistas conduzido por Danilo Gentille. O bate-papo que vai ao ar logo após a estreia do Galvão F.C, reúne debates sobre futebol e Seleção Brasileira, o combo perfeito para um especialista como o "Profexô".

Vanderlei Luxemburgo brinca com Filipe Luís e reações ao assistir jogos do Flamengo (Foto: Lourival Ribeiro/SBT)

Luxemburgo também acumulou passagens marcantes por outros tradicionais do futebol nacional, como Santos, Flamengo, Fluminense, Vasco, Atlético‑MG, Grêmio, Paraná, Sport.

Luxemburgo é o convidado especial do "The Noite"

Representante da era do chamado "futebol raiz", o técnico conversa com Danilo Gentili sobre sua trajetória, filosofia de trabalho e os bastidores das principais decisões da carreira.

Sua experiência com a Seleção Brasileira coloca a Amelinha como um dos pontos centrais da entrevista. O ex-técnico analisa o cenário atual do futebol brasileiro e compara com as gerações que se consagraram campeãs do mundo.

Quem nós temos hoje próximo de Cafu, Roberto Carlos, Ronaldinho, Ronaldo e Rivaldo? Quem tem hoje no nível do Neymar? Ele, com 50%, pode ganhar uma Copa do Mundo para o Brasil. Vanderlei Luxemburgo

Filipe Luís enfrenta primeira crise no Flamengo

👩‍💻Texto e análise de Sharon Nigri Prais

Protagonista do futebol brasileiro, o Flamengo de Filipe Luís vive um momento delicado neste início de temporada. Em campo, o desempenho é abaixo do que se espera e isso se reflete nos números, que evidenciam a má fase quando comparados com os anos anteriores.

Dos 14 jogos de 2026, o Rubro-Negro venceu cinco, empatou dois e perdeu sete, tendo um aproveitamento de cerca de 40%. Destas derrotas, vale destacar que três tinham título em disputa - duas para o Lanús, na Recopa, e uma para o Corinthians, na Supercopa.

Este é, certamente, o momento mais delicado enfrentado por Filipe Luís desde que assumiu o comando técnico do Flamengo. Na última semana, o treinador se reuniu com Luiz Eduardo Baptista, o Bap, presidente do clube, no Ninho do Urubu, para alinhar expectativas. O mandatário também conversou com o elenco.