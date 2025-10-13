menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFlamengo

Flamengo é multado após atitude de sua torcida em partida da Libertadores

Infrações foram cometidas na partida contra o Estudiantes, no Maracanã

6d94f20e-a857-4d17-b0ff-f8edf95e23a1_Foto_Lucas-Bayer-aspect-ratio-1024-1024
Lucas Bayer
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 13/10/2025
11:37
Torcida do Flamengo em partida contra o Estudiantes, no Maracanã (Foto: Lucas Bayer/Lance!)
imagem cameraTorcida do Flamengo em partida contra o Estudiantes, no Maracanã (Foto: Lucas Bayer/Lance!)
  • Matéria
  • Mais Notícias

A CONMEBOL aplicou uma multa ao Flamengo por atitudes de sua torcida durante a primeira partida das quartas de final da Copa Libertadores 2025 contra o Estudiantes, no Maracanã. A decisão foi comunicada oficialmente pela Comissão Disciplinar da entidade, por meio do processo CL.O-179-25, e já está em vigor.

continua após a publicidade

➡️ Pulgar deve ser titular do Flamengo? Torcedores opinam

Segundo o comunicado, o Flamengo foi penalizado em USD 15.000 (aproximadamente R$ 82.125) pela utilização de sinalizadores, fogos de artifício ou objetos similares por parte de seus torcedores — uma infração ao artigo 12.2, alínea "c", do Código Disciplinar da CONMEBOL. O uso desses artefatos é proibido pelas normas da entidade, mesmo quando realizados nas arquibancadas.

Além disso, o clube também foi multado em USD 12.000 (aproximadamente R$ 65.700) por descumprir exigências previstas nos artigos 5.1.5 e 5.1.5.1 do Manual de Clubes da CONMEBOL Libertadores 2025, que tratam de responsabilidades organizacionais dos clubes mandantes.

continua após a publicidade
Comunicado Conmebol multa Flamengo
Comunicado da Conmebol informado sobre multa ao Flamengo (Foto: Divulgação/Conmebol)

Ao todo, o Flamengo terá USD 27.000 (R$ 147.825) descontados automaticamente dos valores a receber da CONMEBOL, referentes a direitos de televisão ou patrocínio.

Torcida Flamengo
Torcida do Flamengo em partida contra o Estudiantes, no Maracanã (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

A entidade ainda emitiu uma advertência formal ao clube, alertando que, em caso de reincidência em infrações de natureza semelhante, punições mais severas poderão ser aplicadas, conforme previsto no regulamento disciplinar.

continua após a publicidade

Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias