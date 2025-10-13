Flamengo é multado após atitude de sua torcida em partida da Libertadores

A CONMEBOL aplicou uma multa ao Flamengo por atitudes de sua torcida durante a primeira partida das quartas de final da Copa Libertadores 2025 contra o Estudiantes, no Maracanã. A decisão foi comunicada oficialmente pela Comissão Disciplinar da entidade, por meio do processo CL.O-179-25, e já está em vigor.

Segundo o comunicado, o Flamengo foi penalizado em USD 15.000 (aproximadamente R$ 82.125) pela utilização de sinalizadores, fogos de artifício ou objetos similares por parte de seus torcedores — uma infração ao artigo 12.2, alínea "c", do Código Disciplinar da CONMEBOL. O uso desses artefatos é proibido pelas normas da entidade, mesmo quando realizados nas arquibancadas.

Além disso, o clube também foi multado em USD 12.000 (aproximadamente R$ 65.700) por descumprir exigências previstas nos artigos 5.1.5 e 5.1.5.1 do Manual de Clubes da CONMEBOL Libertadores 2025, que tratam de responsabilidades organizacionais dos clubes mandantes.

Comunicado da Conmebol informado sobre multa ao Flamengo (Foto: Divulgação/Conmebol)

Ao todo, o Flamengo terá USD 27.000 (R$ 147.825) descontados automaticamente dos valores a receber da CONMEBOL, referentes a direitos de televisão ou patrocínio.

Torcida do Flamengo em partida contra o Estudiantes, no Maracanã (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

A entidade ainda emitiu uma advertência formal ao clube, alertando que, em caso de reincidência em infrações de natureza semelhante, punições mais severas poderão ser aplicadas, conforme previsto no regulamento disciplinar.

