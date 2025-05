Vini Jr aparece entre jovens atletas mais bem pagos do mundo; veja lista

Aos 24 anos, Vini Jr não é apenas um dos maiores craques do futebol mundial — também é um dos atletas mais bem pagos do planeta. Segundo o ranking anual da Forbes, o atacante do Real Madrid aparece na seleta lista dos cinco atletas com 25 anos ou menos que mais faturaram no último ano.

💸 Os jovens que mais ganharam em 2024/25

A lista da Forbes reúne os 50 atletas mais bem pagos do mundo e, entre eles, apenas cinco têm 25 anos ou menos:

Trevor Lawrence (NFL – Jacksonville Jaguars) - US$ 80,5 milhões Justin Jefferson (NFL – Minnesota Vikings) - US$ 72,2 milhões Anthony Edwards (NBA – Minnesota Timberwolves) - US$ 62,1 milhões Erling Haaland (Futebol – Manchester City) - US$ 62 milhões Vinícius Júnior (Futebol – Real Madrid) - US$ 55 milhões

Juntos, os cinco atletas jovens somaram US$ 332 milhões (cerca de R$ 1,86 bilhão) em 12 meses — sendo US$ 273 milhões com salários e bônus e outros US$ 59 milhões com patrocínios e negócios fora de campo.

⚽ O impacto de Vini Jr

O brasileiro aparece como único sul-americano no top 5 dos jovens mais bem pagos. Segundo a Forbes, ele faturou aproximadamente US$ 55 milhões (R$ 312 milhões) no último ano — divididos entre salários no Real Madrid e acordos com marcas como Nike, EA Sports e Pepsi.

Com a provável renovação de contrato com o Real Madrid até 2030 e salário anual de cerca de 30 milhões de euros (R$ 191 milhões), a tendência é que Vinícius continue subindo no ranking.

