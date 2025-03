Neymar pode estar próxima de dar um passo a diante na relação com Bruna Biancardi. De acordo com o jornalista Matheus Baldi, do portal "Isto é", o casal tem planos para se casar em 2026. Uma fonte presente na vida pessoal do jogador e da influenciadora teria revelado o inteção para o comunicador.

A notícia surge em meio a rumores da uma nova infidelidade do atacante. Segundo informações vazadas pelo portal "LeoDias", o camisa 10 do Santos esteve presente festa, realizada em Araçoiaba da Serra, no interior de São Paulo, com mulheres.

Contudo, o burburinho cresceu após uma mulher, que esteve presente no evento, afirmar que teve relação sexual com o jogador. A informação não foi confirmada. Aliás, Neymar e Bruna Biancardi buscaram se blindar sobre o tema e não tocaram no assunto. A informação divulgada pela assessoria do atleta é de que o atacante não esteve na respectiva festa.

Mais detalhes do possível casamento

O matrimônio entre Neymar e Bruna Biancardi é esperado ansiosamente por amigos próximos do casal. Os dois são namorados desde 2022. Desta vez, a cerimônia pode estar mais próximo do que nunca de se concretizar. O evento deve acontecer no ano que vem, após o nascimento de Mel, a nova filha do casal. Os dois já são pais de Mavie, de 1 ano.

Ainda de acordo com a informação de Matheus Baldi, o casal já teria escolhido alguns patrinhos para a ocasião. Tratam-se de Carol Dantas, mãe de Davi, primeiro filho de Neymar, e Rafaella Santos, irmã do jogador.

Neymar no Santos

Dentro de campo, o camisa 10 não vive o melhor momento. Após retornar ao Brasil, para defender o Santos, o jogador viveu a primeira frustração de 2025. Ele se lesionou na vitória do Alvinegro sobre o RB Bragantino, por 2 a 0, na Vila Belmiro, pelas quartas de final do Campeonato Paulista.

Na ocasião, Neymar deixou o campo com dores na coxa esquerda. O cenário fez o meia perder a convocação da Seleção Brasileira, na última Data-Fifa, o jogo da semifinal do Paulistão, contra o Corinthians. Sem ele, o Santos foi eliminado do torneio ao perder na Neo Química Arena por 2 a 1, no últido dia 9 de março.

Agora, o jogador vive os últimos estágios da recuperação. Apesar disso, ele não estará em campo na estreia do Santos pelo Brasileirão de 2025. O clube paulista inicia a jornada no campeonato nacional contra o Vasco, neste domingo, às 18h30, no Estádio São Januário.