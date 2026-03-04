menu hamburguer
Última postagem de Filipe Luís após deixar o Flamengo viraliza: 'Sempre fez'

Treinador homenageou meninos falecidos em tragédia no Ninho do Urubu

Patrícia Buno e Filipe Luís após título do Flamengo (Foto: Reproduçaõ redes sociais)
Após a notícia da sua demissão se tornar pública, Filipe Luís fez duas publicações em suas redes sociais, ambas se despedindo do Flamengo. A primeira foi uma coletânea de fotos com um extenso texto se despedindo e agradecendo ao clube da Gávea. A última e mais recente publicação, foi uma homenagem às vítimas do incêndio que atingiu o Ninho do Urubu.

O treinador publicou uma foto no memorial que homenageia os dez jovens das categorias de base falecidos no incêndio de 201, com a frase "Voces JAMAIS serao esquecidos!". A postagem comoveu milhares de torcedores, que elogiaram a atitude do ex-treinador rubro-negro.

Após a coletiva de imprensa do jogo contra o Madureira, na vitória por 8 a 0, Filipe Luís foi comunicado por José Boto que não era mais o técnico do Flamengo. A decisão partiu de Luiz Eduardo Baptista, o Bap, presidente do clube carioca.

Estilo de Leonardo Jardim no Cruzeiro é 'oposto' ao de Filipe Luís no Flamengo

✍️ Matéria especial de Maurício Luz

A iminente contratação de Leonardo Jardim para o cargo de técnico do Flamengo é sinal de mudança "radical" no estilo de jogo da equipe. O português comandou o Cruzeiro na última temporada, com trabalho que apresentou características distantes daquelas que marcaram o time rubro-negro treinado por Filipe Luís, demitido na madrugada da última terça-feira (3) após goleada de 8 a 0 sobre o Madureira.

