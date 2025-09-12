Trilogia ‘Futebol em Milhares de Palavras’ mostra o jogo além dos 90 minutos
Com apoio do Museu da Pelada, lançamento no Bigorrilho Leblon terá preço especial
O escritor Osmar Lage lança no próximo sábado (13), no Bigorrilho Leblon, no Rio de Janeiro, a trilogia "Futebol em Milhares de Palavras", que reúne crônicas sobre grandes personagens e momentos da história do esporte. O evento começa às 11h e tem entrada gratuita.
As três obras trazem textos escritos desde 2010, abordando jogadores, clubes, seleções, Copas do Mundo, estádios e polêmicas que marcaram o futebol. O público presente terá acesso ao livro por preço especial.
O lançamento conta com apoio do Museu da Pelada. Para Sérgio Pugliese, idealizador do projeto, a obra de Lage preserva a memória do jogo:
— Osmar consegue transformar em palavras aquilo que a gente sente no coração quando o assunto é futebol. Ele resgata memórias, provoca sorrisos e reflexões, e mostra que o jogo é muito maior do que os 90 minutos. É história viva registrada em cada crônica.
Futebol em Milhares de Palavras - Serviço
Data: 13 de setembro (sábado)
Horário: a partir das 11h
Local: Bigorrilho Leblon (Av. Ataulfo de Paiva, 814, Leblon – Rio de Janeiro)
Entrada: gratuita
