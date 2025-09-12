menu hamburguer
Trilogia ‘Futebol em Milhares de Palavras’ mostra o jogo além dos 90 minutos

Com apoio do Museu da Pelada, lançamento no Bigorrilho Leblon terá preço especial

Futebol em Milhares de Palavras
imagem cameraOsmar Lage lança a trilogia "Futebol em Milhares de Palavras"
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 12/09/2025
14:54
  • Matéria
  • Mais Notícias

O escritor Osmar Lage lança no próximo sábado (13), no Bigorrilho Leblon, no Rio de Janeiro, a trilogia "Futebol em Milhares de Palavras", que reúne crônicas sobre grandes personagens e momentos da história do esporte. O evento começa às 11h e tem entrada gratuita.

As três obras trazem textos escritos desde 2010, abordando jogadores, clubes, seleções, Copas do Mundo, estádios e polêmicas que marcaram o futebol. O público presente terá acesso ao livro por preço especial.

O lançamento conta com apoio do Museu da Pelada. Para Sérgio Pugliese, idealizador do projeto, a obra de Lage preserva a memória do jogo:

— Osmar consegue transformar em palavras aquilo que a gente sente no coração quando o assunto é futebol. Ele resgata memórias, provoca sorrisos e reflexões, e mostra que o jogo é muito maior do que os 90 minutos. É história viva registrada em cada crônica.

Futebol em Milhares de Palavras - Serviço

Data: 13 de setembro (sábado)
Horário: a partir das 11h
Local: Bigorrilho Leblon (Av. Ataulfo de Paiva, 814, Leblon – Rio de Janeiro)
Entrada: gratuita

Futebol em Milhares de Palavras
Osmar Lage lança a trilogia "Futebol em Milhares de Palavras" (Foto: Divulgação)

