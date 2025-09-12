Diretor de ‘A Fazenda’ confirma convite a Neymar: ‘Showman’

O diretor do reality show "A Fazenda 17" revelou na última quinta-feira (11) que gostaria te contar com Neymar, do Santos, no elenco do programa. Em entrevista coletiva de apresentação da nova edição do jogo, Rodrigo Carelli afirmou ter tentado fazer o convite ao atacante, mas sem sucesso.

— Já tentamos. Nem chega. Não conseguimos chegar nele ainda — afirmou Carelli ao explicar que os organizadores não conseguiram sequer entrar em contato com o craque.

Apresentadora do programa, Adriane Galisteu também esteve presente na entrevista coletiva e comentou a possível presença de Neymar. Ela elogiou o jogador, chamando-o de "showman".

— Ele é isso, ele já é um showman — disse Galisteu.

Esta não é a primeira vez que Rodrigo Carelli externa o desejo de ter o jogador no reality show. O diretor do programa já havia citado o sonho em entrevista ao "Link Podcast", no último dia 29 de agosto.

— Loucura total? queria o Neymar — revelou Carelli na época.

Sem Neymar, A Fazenda 17 tem ex-Seleção Brasileira

Apesar de não contar com o craque do Santos, a 17ª edição de "A Fazenda" conta com ex-jogador da Seleção Brasileira no elenco. O ídolo do Corinthians Edilson Capetinha tem participação confirmada no programa, que estreia na próxima segunda-feira (15).

