A torcida do Flamengo ficou muito chateada com a derrota por 3 a 0 diante do Cuiabá, em jogo disputado na Arena Pantanal neste domingo (6). No entanto, três jogadores em especial foram duramente criticados nas redes sociais. Os nomes do atacante Everton Cebolinha, do volante Thiago Maia e do lateral Varela entraram para as primeiras posições dos assuntos mais comentados do Twitter logo após o término da partida.