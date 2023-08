O atacante Deyverson "explodiu" a web após marcar o terceiro gol do Cuiabá na vitória por 3 a 0 sobre o Flamengo, neste domingo (6), na Arena Pantanal, em Cuiabá. O jogador ficou com fama de carrasco rubro-negro depois de marcar o gol do título do Palmeiras na Libertadores de 2021. Na comemoração de mais um triunfo diante da equipe carioca, ele mostrou a tatuagem da taça conquistada na ocasião. Nas redes sociais, os internautas não perdoaram a cena.