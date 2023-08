Antes do início do duelo, Lucas Moura foi apresentado ao lado de James Rodríguez no Morumbi, mas o colombiano ainda não fez a sua estreia. Com a bola em jogo, o Atlético-MG saiu na frente com golaço de falta de Hulk, que gerou debate na web sobre possível falha de Rafael. No segundo tempo, Pavón ampliou de pênalti e selou a vitória do clube mineiro, que agora está apenas dois pontos atrás do São Paulo na tabela do Brasileirão.