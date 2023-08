>!MATHEUS CUNHA! Goleiro fez grandes defesas na etapa inicial, salva o Flamengo e manteve o Rubro-Negro na partida.



> PEDRO! A única boa chegada do Flamengo no primeiro tempo foi com o atacante, que tentou uma bicicleta aos 47 do primeiro tempo e quase abriu o placar na Arena Pantanal.



>Que isso, Flamengo? Gol do Cuiabá! Com apenas 30 segundos do segundo tempo, o Rubro-Negro teve falha coletiva de marcação e viu o adversário abrir o marcador.



>GOL DO CUIABÁ! Não demorou muito para o Dourado fazer o segundo tento. Em linda jogada tabelada, Clayson conseguiu vencer Matheus Cunha e ampliou o placar.



> Luiz Araújo, incrível! O atacante fez uma bela jogada individual, carregou pelo meio e finalizou no ângulo, da entrada da área. Walter estava atento para defender.



>Mais um, Cuiabá! Dono do jogo, o Dourado fez o que quis com o Flamengo. Foi um duelo desenvolvido, conciso, responsável e eficiente. Grande vitória.