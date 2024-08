O treino de futebol perfeito precisa conjugar exercícios de força e cardio.







Copiar Link

Escrito por Maria Ramos • Publicada em 05/08/2024 - 19:35 • Rio de Janeiro

Se você gosta de jogar aquela pelada com os seus amigos, mas sofre com respiração ofegante ou perna cansada em poucos minutos, talvez você precise melhorar o seu condicionamento físico em campo. Para te ajudar nessa missão, listamos 8 exercícios de treino de futebol para melhorar a sua performance e ser o craque da pelada. Confira as dicas!

Como montar um treino de futebol para melhorar a performance?

Os treinos que combinam exercícios de força e cardio são a melhor solução para melhorar o condicionamento e, ainda, as habilidades no esporte. A Academia Foguete, a maior academia de aulas on-line do mundo, é craque nisso.

O fundador e personal, Ricardo Lapa, explica que os treinos do Método Lapa Team, praticados no Foguete, melhoram a performance em campo porque trabalham o equilíbrio, a coordenação motora, dão mais resistência física e massa muscular.

👉 Whey protein bom e barato: Veja 5 opções com bom custo-benefício

Além disso, a academia online também possui o benefício do treino em casa, onde em 30 minutos diários, é possível colocar a atividade física em dia, apenas acessando o aplicativo e dando play na sua aula preferida.

💪 Treine onde quiser apenas com o peso do seu corpo. Clique para conhecer a Academia Foguete!

Perguntamos ao Lapa quais são os principais exercícios que ajudam um jogador a dominar a bola, arrancar e ainda fazer uma tabelinha no treino de futebol. Confira:

Os melhores exercícios para cada habilidade em campo:

O treino de futebol perfeito precisa conjugar exercícios que estimulem o corpo de forma livre, sem aparelhos, que fortaleçam a musculatura e ainda, trabalhem a coordenação motora. Veja a seleção ideal para o seu treino:

Treino de futebol para tabelar perfeitamente

Para passar o adversário e fazer aquela tabela, driblar e ter mais habilidade, os exercícios que trabalham a coordenação motora como avanço e recuo, pistol e búlgaro são ideais. Veja abaixo como fazer em casa:

Para dominação de bola

Fortalecer o abdômen com exercícios como abdominal bicicleta, remador e infra é essencial para melhorar o equilíbrio e conseguir dominar a bola e desenvolver o jogo. Veja os exemplos para treinar onde quiser:

Exercícios de arrancada para ganhar velocidade

Para potencializar a arrancada, é preciso trabalhar o motor primário, ou seja, o músculo que mais faz esforço para esse movimento acontecer: o glúteo. Além do glúteo, os quadríceps e os posteriores também participam da jogada. Afundo unilateral e agachamento sumô são os exercícios mais recomendados. Veja como fazer, abaixo:

Lapa ainda completa que a musculação não é o treino ideal para o futebol: “Na musculação com aparelho, você isola a musculatura, já no exercício livre, é possível trabalhar outros músculos ao mesmo tempo e ainda o condicionamento físico, poupando tempo e otimizando seu treino”. Ninguém vai entender quando você praticar o nosso treino de futebol em casa e aparecer na pelada jogando muito melhor.

Melhore seu desempenho na pelada Melhore seu desempenho na pelada Vem ser o craque da pelada! Treine onde quiser com opções adaptáveis para todos os níveis e objetivos: seja emagrecimento, ganho de massa ou mobilidade. Clique e comece agora