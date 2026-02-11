Ex-técnico do Real Madrid faz duras críticas a Ronaldo Fenômeno e CR7

Ex-técnico do Real Madrid, Fabio Capello criticou Ronaldo Fenômeno ao relembrar o período em que comandou o atacante brasileiro no clube merengue entre o fim de 2006 e o início de 2007. Em entrevista ao programa "Hat-Trick", do canal egípcio "ON Sport", o treinador afirmou que o ex-jogador exercia influência negativa no elenco.

— Ronaldo Nazário era um líder negativo que organizava festas enormes e não queria treinar — declarou.

Capello também comentou sobre Cristiano Ronaldo, outro ídolo do Real Madrid, ao comparar o português com nomes como Lionel Messi, Diego Maradona e o próprio Ronaldo Nazário. Segundo o treinador italiano, apesar do desempenho como artilheiro, CR7 não possui a mesma característica técnica atribuída aos demais.

— Cristiano é um grande goleador e um atleta incrível, mas não tem a genialidade de Messi, Maradona ou Ronaldo. Essa genialidade que os outros possuíam está ausente em Cristiano. Não se pode compará-lo a esses três.

Fabio Capello pelo Real Madrid

Fabio Capello foi técnico do Real Madrid nos anos 2000 (Foto: AFP)

Fabio Capello comandou o Real Madrid em duas passagens: entre julho de 1996 e junho de 1997, e de julho de 2006 a junho de 2007. Na primeira, esteve à frente da equipe em 48 partidas, com 31 vitórias, 12 empates e cinco derrotas. Na segunda, dirigiu o time em 50 jogos, com 28 vitórias, 12 empates e dez derrotas. Durante suas duas passagens pelo clube, Capello conquistou a La Liga nas temporadas 1996/97 e 2006/07.

